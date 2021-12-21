Рубль днем корректируется вверх к доллару и евро после падения накануне на фоне растущей нефти и повышения внешних рынков

Москва. 21 декабря. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль повышается к бивалютной корзине в рамках коррекции после падения накануне на фоне растущей нефти и позитивной динамики мировых рынков.

Курс доллара США составил 74,06 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 24,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,57 руб./EUR1, подешевев на 3,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,05 копейки - до 78,34 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 декабря на 47,41 копейки, до 73,8206 руб./$1, и уменьшил курс евро на 29,74 копейки, до 83,3213 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро, корректируясь вверх после падения накануне. Игроки отыгрывают восстановление рынка нефти, а также позитивную динамику мировых рынков. Кроме того, поддержку рынку оказывает спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки к пику налоговых выплат декабря.

Негативные настроения накануне были вызваны усилением опасений относительно последствий распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Уровень заболеваемости COVID-19 подскочил в странах Европы и США. В Штатах федеральные власти в понедельник сообщили, что на штамм "омикрон" приходится 73% случаев заражения, что в шесть раз больше показателя прошлой недели.

На этом фоне правительства ужесточают меры предосторожности. Нидерланды ввели жесткий локдаун, не дожидаясь Рождества. Франция и Германия ужесточили ковид-ограничения. Прибывающие из Великобритании в Германию лица с 20 декабря должны будут пройти двухнедельный карантин и сдать тест на коронавирус. Мэр Лондона Садик Хан отменил праздничные мероприятия на Трафальгарской площади "в интересах безопасности".

Между тем, в Белом доме заявили, что президент Джо Байден не планирует вводить всеобщий локдаун, хотя главный инфекционист Штатов доктор Энтони Фаучи предупредил, что рождественские поездки будут способствовать распространению вируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон все же отказался ужесточать ограничения, введенные для борьбы с распространением COVID-19, на период рождественских праздников.

Европейский союз одобрил использование вакцины от COVID-19 производства компании Novavax для людей старше 18 лет. Таким образом, она станет пятой доступной вакциной для жителей стран, входящих в блок. Бумаги Novavax прибавляют в цене 2,8% на торгах в Лондоне.

"Российская валюта отыгрывает недавние потери благодаря улучшению общих рисковых настроений, которые прослеживаются с сегодняшней азиатской сессии. Также определенная поддержка исходит от подготовки к пиковым налоговым выплатам, финальным в этом году. Тем временем нефть продолжает "путать карты" рублю - после утренних попыток развития импульса восстановления Brent привлекла новые продажи, не сумев пробить зону $72,5 за баррель. Что касается общей обстановки на мировых рынках, здесь наша валюта получает противоречивые сигналы. С одной стороны, фармкомпании не устают делать обнадеживающие заявления об эффективности существующих вакцин и разработки новых. С другой - "омикрон" продолжает распространяться быстрыми темпами, и это мешает рублю почувствовать себя комфортнее. Иными словами, восходящий потенциал рубля остается ограниченным, и борьба за отметку 74 руб./$1 еще далеко не окончена. Помимо того, что бегство от риска может вернуться в любой момент, ситуация на рынке нефти может ударить по "россиянину" в свете высокого риска возвращения котировок Brent под отметку $70", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Укреплению рубля сегодня способствует восстановление нефтяных цен, все большую поддержку рублю оказывает и фактор налогового периода. Впрочем, низкий глобальный спрос на рисковые активы и геополитика сдерживают укрепление рубля. Тем не менее мы продолжаем ждать закрепления курса пары "доллар-рубль" в диапазоне 73-74 руб./$1 на этой неделе в связи с продажей валютной выручки компаниями экспортерами для уплаты налогов", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов во вторник после резкого снижения накануне. Давление на рынок в понедельник оказали опасения по поводу спроса на топливо на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК поднялась на 1,48% - до $72,58 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 1,69% - до $69,77 за баррель.

Оба контракта завершили прошлую сессию на минимуме с 3 декабря.

Банк России во вторник, 21 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 611,8 млрд рублей (при лимите 2 трлн 160 млрд рублей и спросе 1 трлн 611,8 млрд рублей) в среднем по ставке 8,45% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 14 декабря, банки разместили 1 трлн 9,5 млрд рублей (при лимите 2 трлн 190 млрд рублей и спросе 1 трлн 9,5 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали во вторник небольшую разнонаправленную динамику относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 13 базисных пунктов (б.п.) - до 8,26% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок подросла на 8 б.п. - до 8,67% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 9,0% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев повысились на 4 б.п. - 9,38% и 9,58% годовых.