Sber CIB обновил топ иностранных акций, имеющих листинг на Мосбирже

Название компании Рыночная цена, руб. Потенц. рост на 12 мес., % Activision Blizzard 4568 48 Amazon.com Inc. 247015 23 ConocoPhillips 5071 32 Fiserv Inc. 7431 28 General Motors 3995 38 Merck & Co. 5648 22 Meta Platforms 24058 23 Microchip Technology 6106 16 PayPal Holdings 13504 49 Salesforce.com Inc. 18274 34 ServiceNow Inc. 44750 24 Walt Disney Co. 10827 32 Zimmer Biomet 8789 40

Аналитики Sber CIB обновили топ-список иностранных акций, имеющих листинг на Московской бирже, добавив в него бумаги General Motors и Zimmer Biomet, сообщается в комментарии инвестбанка. "General Motors - самый крупный автопроизводитель США и шестой по продажам в мире. GM выходит на рынок электромобилей и систем автономного вождения гораздо активнее остальных "традиционных" автопроизводителей. Уже в 2021гу ПО и услуги по подписке могут принести компании 1,5% выручки, или $2 млрд. В данном сегменте рентабельность по операционной прибыли составляет ~70%, тогда как в целом по компании - только 11%. По нашему мнению, вскоре инвесторы могут начать оценивать GM как технологическую компанию. Даже без учёта потенциала новых направлений бизнеса акции GM торгуются привлекательно на фоне конкурентов: коэффициент "цена/прогноз по средней годовой прибыли за 2021-2023гг" составляет 8. Это соответствует медианному значению у группы компаний-аналогов, при этом рентабельность GM по чистой прибыли выше - 8,5% против 5,8% в среднем по группе", - пишут эксперты инвестбанка. Zimmer Biomet Holdings - американский производитель медицинского оборудования. "Мы ожидаем восстановления упущенных в 2020-2021гг продаж и улучшения рентабельности бизнеса Zimmer Biomet по сравнению с допандемийными показателями. Акции компании торгуются привлекательно на фоне конкурентов: коэффициент "цена/прогноз по прибыли за 2022г" составляет 15, что гораздо ниже медианного значения группы компаний-аналогов (26). При этом рост прибыли на акцию у Zimmer Biomet в 2022г ожидается незначительно ниже конкурентов - 9% против 11%", - отмечают аналитики Sber CIB. Текущий топ-список иностранных акций на Московской бирже:Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.