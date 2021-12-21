"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сургутнефтегаза с целью 50 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" с целью 50 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, стоп-приказ: 37,60 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что в конце текущей недели компания отчитается за III квартал 2021г. Ожидается рост всех финансовых показателей, в том числе и чистой прибыли, исходя из которой можно сделать прогноз по дивидендной доходности в следующем году.

"После выхода из долгосрочного боковика бумага показывает признаки долгосрочного роста. Открывать позиции рекомендуем от текущего уровня с целью 50 рублей. При покупке на 9% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 37,60 рубля риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 8,7", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний.

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