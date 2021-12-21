Среднесрочной целью для акций Nike является уровень $190 - BCS Express

Среднесрочной целью для акций Nike в данное время является отметка $190 за штуку, говорится в комментарии эксперта BCS Express Валерия Емельянова.

Компания Nike Inc. закрыла минувший квартал ростом прибыли и выручки выше прогнозов. Что немаловажно, у нее это получилось, несмотря на проблемы с поставками из Азии и снижением продаж в Китае и Латинской Америке, подчеркивает аналитик.

"Акции на общей просадке рынка в начале недели ушли под линию восходящего тренда, которая формировалась еще с июня, но после отчета сразу же вернулись обратно. В итоге сейчас Nike торгуется на 5% выше 200-дневной скользящей средней. Момент для входа интересный, хотя и рискованный: снизу прочная поддержка находится довольно далеко (около $151), но при этом имеется солидный потенциал подъема на короткую перспективу (срок до месяца) - к локальным максимумам выше $175 (+8%). Средние таргеты инвестдомов, собранные до отчета, давали около $181 как цель на год вперед. Нет сомнений, что она будет подняла в ближайшие дни как минимум на 6%. Таким образом, основной среднесрочной (на ближайшие месяцы) целью становится $190 за акцию, следующая за ней - $200", - указывает Емельянов.

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