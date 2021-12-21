Рынок акций РФ днем замедлил коррекционный рост из-за неуверенности нефти, индекс Мосбиржи не удержал 3700п

Москва. 21 декабря. Коррекционный рост рынка акций РФ вслед за внешними фондовыми площадками замедлился днем во вторник из-за слабости нефти (Brent не удержала протестированный уровень $72 за баррель); индекс Мосбиржи не смог сохранить рубеж 3700 пунктов.

К 13:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3681,01 пункта (+0,3%, утром индекс поднимался выше 3713 пунктов), индекс РТС - 1568,37 пункта (+0,7%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 2,4%.

Доллар стоит 73,94 рубля (-0,21 рубля).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,4%), акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Московской Биржи" (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,2% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,4%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%).

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, внешний фон стабилизировался: выросли биржевая Азия и Европа, фьючерс на индекс S&P500 на премаркете также прибавляет, но нефть не стала развивать отскок. Тем не менее, коронавирусные страхи уже учтены в котировках, инвесторы готовы осторожно покупать.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, рынки в начале недели снизились на фоне опасений по поводу быстрого распространения "омикрон"-штамма и необходимости вводить новые локдауны, чтобы сдержать перегрузку медицинских систем.

Однако уже во вторник рынок акций РФ восстанавливается вслед за мировыми площадками и сырьевыми ценами. Холодная погода в Европе и перебои в поставках электроэнергии стимулируют рост цен на нефть и газ. Продолжающийся диалог между Россией и членами НАТО по поводу Украины и претензии Москвы к действиям НАТО около российских границ смягчают геополитическую напряженность, полагает аналитик.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов также полагает, что ключевым драйвером недавних распродаж выступили политические настроения в Европе, где власти отдельных стран все больше склоняются к введению жестких локдаунов на период рождественских каникул. В минувшие выходные Нидерланды первыми ввели всеобщий локдаун с 19 декабря по 14 января. На следующей неделе Великобритания с большой вероятностью тоже ужесточит ограничения.

"Ложкой меда" стало сообщение фармацевтической компании Moderna о том, что усиленная доза ее вакцины от COVID-19 показала эффективность против "омикрон"-штамма в лабораторных условиях. Это дает участникам рынка надежду, что период ограничений из-за "омикрона" окажется не слишком длительным. Также определенный оптимизм внушает статистика по исполнению сделки ОПЕК+. По данным источников Reuters, уровень исполнения сделки ОПЕК+ в ноябре вырос на 1 п.п., до 117%. Ряд членов альянса не успевают наращивать добычу необходимыми темпами, что сокращает навес со стороны предложения. Сложнее всего ситуация в Нигерии и Анголе, где исполнение сделки по сокращению добычи составляло 239% и 300% соответственно из-за недостатка инвестиций в добычу.

Фьючерсы на Brent после ухода ниже $70 за баррель быстро отскочили, что можно назвать позитивным сигналом. По сравнению с прошлой неделей торговый диапазон снизился, но котировки по-прежнему остаются на высоких уровнях. Сопротивлением для Brent выступает уровень $72,5 за баррель, считает Галактионов.

Старший портфельный управляющий "Сбер управление активами" Дмитрий Постоленко отмечает, что рынок акций РФ во вторник утром подрос вслед за мировыми площадками и нефтяными котировками, однако внутренние драйверы роста отсутствуют. Краткосрочный ориентир по индексу МосБиржи составляет 3600-3750 пунктов, по индексу РТС - 1530-1650 пунктов.

Цены на нефть приблизились к $72 за баррель Brent на фоне ожиданий, что вакцины помогут сдержать вспышку "омикрон"-штамма COVID-19. В фокусе данные по запасам в США, которые будут опубликованы в среду, а также сезонный отопительный фактор и динамика цен на газ.

Как отмечает главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич, индекс МосБиржи на отскоке преодолел сопротивление 3690 пунктов и даже протестировал рубеж 3700 пунктов. При этом во второй половине торгов не исключена новая волна активизации продаж из-за пересмотра инвесторами оценок влияния распространения штамма "омикрон" на мировую экономику, считает аналитик.

По оценке главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, котировки нефти Brent накануне вновь не смогли закрепиться под отметкой $70 за баррель - это хороший сигнал, дающий основания рассчитывать на то, что в ближайшее время нефть останется в боковике с границами $70-75 за баррель.

Акции "Газпрома" рекомендуется брать спекулятивно на отскок. Это одна из самых сильных российских бумаг, к тому же сейчас ее поддерживают усиливающиеся холода, что привело к очередной волне роста цен на газ, отмечает аналитик.

В США индексы акций накануне снизились на 1,1-1,2%, зафиксировав потери третий день подряд, Nasdaq (-1,2%) просел до минимума с середины октября на фоне опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Американский сенатор-демократ Джо Мэнчин, возглавляющий комитет по энергетике и природным ресурсам Сената, отказался поддержать предложенный президентом Джо Байденом пакет стимулов объемом $2 трлн. Ранее ожидалось, что законопроект будет принят до католического Рождества.

После слов Мэнчина Goldman Sachs ухудшил прогноз роста экономики США в первом квартале до 2% с ранее ожидавшихся 3%. Прогноз на второй квартал был снижен до 3% с 3,5% ранее, на третий квартал - до 2,75% по сравнению с 3%.

Между тем, в Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE растут на 0,5-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,5%).

Уровень заболеваемости COVID-19 подскочил в странах Европы и США. В Штатах федеральные власти в понедельник сообщили, что на штамм "омикрон" приходится 73% случаев заражения, что в шесть раз больше показателя прошлой недели. Заболеваемость растет быстрыми темпами в Австралии и Южной Корее, правительства этих стран ужесточают меры предосторожности для предотвращения вспышек COVID-19.

Помимо потенциального спада экономической активности из-за распространения нового штамма, инвесторы также беспокоятся, что "омикрон" может усилить инфляционное давление. Если ситуация дойдет до закрытий в портах, на заводах и в других ключевых для глобальных цепочек поставок точках, то это может ухудшить уже разразившийся кризис в поставках и оказать негативное влияние на операции, пишет MarketWatch.

Нефтяной рынок на европейской сессии во вторник растерял весь оптимизм, цена Brent находится ниже протестированного утром уровня $72 за баррель после отката накануне ниже $70 за баррель (минимум с начала декабря) из-за тревог по поводу спроса на топливо.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК во вторник составила $71,48 за баррель (-0,1% и -2,7% накануне), февральская цена WTI - $68,78 за баррель (+0,3% и -3,7% в понедельник).

Инвесторы ждут статданных об изменении запасов топлива в США. Американский институт нефти (API) обнародует свои данные вечером во вторник, официальный отчет министерства энергетики США будет опубликован в среду. Аналитики в среднем ожидают снижения запасов нефти по итогам прошлой недели, но прогнозируют увеличение резервов бензина и дистиллятов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+10,3% и +5,9% "префы"), "Белона" (MOEX: BLNG) (+7,6%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+4%), акции ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+3,6%), En+ (MOEX: ENPG) (+3,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Группа Позитив" (-5%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-3,1%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-2,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-2,6%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 36,97 млрд рублей (из них 7,71 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,04 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,77 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").