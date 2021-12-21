Курс рубля стабилизируется в диапазоне 73-74 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля, скорее всего, стабилизируется в диапазоне 73-74 руб./$1 на текущей неделе в связи с продажей валютной выручки экспортерами для уплаты налогов, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в понедельник вырос на 0,02% до 74,15 руб./$1. Впрочем, во вторник он снижается на 0,45% и торгуется уже около 73,75 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Укреплению рубля сегодня способствует восстановление нефтяных цен, все большую поддержку рублю оказывает и фактор налогового периода. Впрочем, низкий глобальный спрос на рисковые активы и геополитика сдерживают укрепление рубля. Тем не менее, мы продолжаем ждать закрепления курса USD/RUB в диапазоне 73-74 руб./$1 на этой неделе в связи с продажей валютной выручки компаниями- экспортерами для уплаты налогов", - отмечают аналитики банка.

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