"Финам" рекомендует покупать акции PPL с целью $33

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции PPL Corp. и повышают их целевую цену с $31,46 до $33 на декабрь 2022г, что предполагает потенциал роста 15,41% c учетом дивидендов, говорится в материале инвесткомпании.

"PPL в марте 2022г наконец завершит обмен своего британского подразделения WPD на новый филиал Narragansett Electric в штате Род-Айленд. Транзакция уже усилила баланс PPL, доведя коэффициент "Чистый долг/EBITDA" до одного из самых низких среди американских Utilities. Кроме того, часть вырученных средств компания направит на программу buyback, одобренная сумма которой в настоящий момент соответствует 11% от капитализации. При этом компания продолжит оставаться одним из дивидендных лидеров американского коммунального сектора даже при новой дивидендной политике", - отмечают эксперты "Финама".

PPL Corp. - американский коммунальный холдинг, занимающийся генерацией, передачей, распределением и сбытом э/э и газа в штатах Пенсильвания, Кентукки и Вирджини.

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