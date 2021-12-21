"Инвестбанк Синара" начал анализ "Московской биржи" с рекомендацией "покупать" для ее акций

"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение "Московской биржи", сообщается в обзоре аналитика Ольги Найденовой.

Справедливая цена акций "Мосбиржи", рассчитанная экспертом, составляет 195 рублей за штуку, что предполагает 33%-ный потенциал роста. Рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

"Мосбиржа" - уникальный игрок финансового сектора с диверсифицированной бизнес-моделью, включающей существенные контрциклические составляющие. Прибыль компании растет за счет ряда разнообразных проектов, нацеленных на развитие российской финансовой инфраструктуры, а также в связи с ростом процентных ставок", - пишет аналитик инвестбанка.

"Мы ожидаем, что Бирже удастся в 2021-2023гг наращивать комиссионный доход 15%-ными среднегодовыми темпами аналогично 2017-2020гг, при этом рост процентного дохода поддержит увеличение текущей процентной ставки, а также рост клиентских остатков, необходимых для торгов. Хотя мы прогнозируем двузначный рост операционных расходов в 2021 и 2022гг, наша оценка среднегодовых темпов роста чистой прибыли в 2021-2023гг - 11,4%", - прогнозирует Найденова.

Акции "Мосбиржи" сейчас торгуются по мультипликатору P/E 2022П на уровне только 11,2, с 30%-ной скидкой к компаниям-аналогам развивающихся рынков и 54%-ной скидкой к биржам развивающихся стран, что, по мнению стратега инвестбанка, несправедливо, если принимать в расчет диверсифицированную структуру выручки, в которой более 75% составляет процентный доход, и стабильно высокую EBITDA и чистую маржу.

"Мосбиржа" ставит своей целью выплату акционерам 100% FCFE, и мы считаем, что это выразится в выплате 86% чистой прибыли за 2021г и предполагает дивдоходность на уровне 7%, что достаточно привлекательно по сравнению со средним показателем по конкурентам на развивающихся (5,5%) и развитых (1,8%) рынках. Наша справедливая цена - 195 руб./акц., что предполагает 33%-ный потенциал роста и 26%-ный избыточный доход", - отмечает Найденова.

Ключевым фактором риска для "Мосбиржи", на взгляд аналитика, является страновой риск, поскольку благоприятствующая рынку макроэкономическая политика и качественные институты существенны для развития финансового рынка. Также, по мнению Найденовой, "Мосбиржа" может оказаться под значительным давлением со стороны регулятора, поскольку она представляет собой важную часть финансовой инфраструктуры. Структурное значение Биржи для всей финансовой системы может ограничить или отсрочить ее развитие в определенных сегментах или продуктах, открывая возможности роста для конкурентов, полагает эксперт.

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