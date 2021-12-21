ПСБ рекомендует покупать акции Совкомфлота с целью 127 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Совкомфлота "с целью 127 руб. за штуку, сообщается в обзоре.

"Совкомфлот" объявил 20 декабря о начале выкупа своих акций в размере до 550 млн руб. (0,3% от капитализации, 2% от объема в обращении) для программы мотивации работников. Полагаем, что программа выкупа может оказать поддержку бумагам компании. Сохраняем положительный взгляд на акции компании, отмечая их недооцененность по сравнению с мировыми аналогами. Ожидаем рост ставок танкерного фрахта в следующем году, что также окажет поддержку бумагам компании. Рекомендуем "покупать" акции компании с целевой ценой 127 руб./акцию", - отмечают эксперты банка.

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