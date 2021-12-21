"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Системы" с целью 30 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции АФК "Система" с целевой ценой 30 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.

"АФК "Система" выкупила у ВТБ акции Биннофарм Групп на 9,06 млрд руб. В результате эффективная доля корпорации в фармацевтическом холдинге увеличилась до 75,3%. ВТБ теперь принадлежит всего 11,2% Биннофарм Групп, консорциуму инвестиционных фондов - 12,5%. Оставшимся 1% владеет миноритарный акционер - физическое лицо. Напомним, Биннофарм Групп производит вакцину Спутник V. На фоне новой волны коронавируса и появления новых штаммов COVID-19, компания может существенно увеличить выручку, что в свою очередь, положительно скажется на результатах группы. Особенно в свете потенциального IPO, которое может состояться уже в следующем году. В связи с вышеперечисленным, мы подтверждаем рекомендацию покупать акции АФК "Система" с целевым ориентиром 30 руб.", - отмечает аналитик Дмитрий Баженов.

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