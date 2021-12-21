Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 во вторник - "Альфа-Капитал"

Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 и на уровне 83,0-84,5 руб./EUR1, отмечается в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля в понедельник, 20 декабря, двигался разнонаправленно в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 74,14 руб. (-0,17 руб.), курс евро - 83,58 руб. (+0,08 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру вторника растет на 0,80% и составляет $72,10 долларов за баррель. Интерес к риску возвращается по мере того, как утихает паника по поводу вероятного локдауна в Европе", -пишет старший трейдер Владислав Силаев.

Эксперт констатирует, что на открытии торгов во вторник, 21 декабря, российский рубль укрепляется в парах с мировыми валютами. По его мнению, российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 73,5-74,5 руб. в паре с долларом и на уровне 83,0-84,5 руб. в паре в евро.

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