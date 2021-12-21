Вероятно укрепление рубля до 73,7 руб./$1 во вторник - Sber CIB

Вероятно укрепление рубля до уровня 73,7 руб./$1 во вторник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Утром рубль восстановился до менее 74 руб./$1, так как на глобальные рынки вернулся оптимизм. В этих условиях рубль во вторник может укрепиться до 73,7 руб./$1", - прогнозируют аналитики.

Нефть марки Brent торгуется выше $72 за баррель на фоне ожиданий, что вакцины помогут сдержать вспышку омикрон-штамма COVID-19. Также цены поддерживает возможное одобрение инфраструктурного плана Джо Байдена объёмом около $2 трлн. Аналитики Sber CIB полагают, что цена нефти во вторник может консолидироваться в пределах $72-73 за баррель.

По мнению экспертов, участники рынка ОФЗ, скорее всего, не будут спешить с покупками в преддверии аукционов Минфина и выхода данных по недельной инфляции в России.

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