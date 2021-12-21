Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика:

- В ЕС выйдет индекс потребительской уверенности.

- Американский институт нефти (API) выпустит сводку по товарным запасам нефти и нефтепродуктов в США за неделю.

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