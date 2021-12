Фондовые рынки АТР и нефть восстанавливаются после падения накануне

Уолл-стрит завершила снижением третью сессию подряд, Nasdaq упал до минимума с середины октября. Азиатские рынки акций отыгрывают падение накануне, японский Nikkei растет почти на 2%. Нефть восстанавливается после падения до минимумов с начала декабря, Brent - $72,11 за баррель

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник, снизившись по итогам третьей сессии подряд на фоне опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Dow и S&P 500 опустились до минимумов с начала декабря, тогда как Nasdaq упал до самой низкой отметки с 15 октября.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в субботу объявил о введении локдауна в стране в связи с очередной волной COVID-19, он продлится до 14 января. Между тем прибывающие из Великобритании в Германию с 20 декабря должны будут пройти двухнедельный карантин и сдать тест на коронавирус.

Ограничения вводятся в период, когда Федеральная резервная система (ФРС) США объявила об ускорении сворачивания стимулов и намекнула на вероятность трех повышений ставки уже в следующем году.

"Легкая торговля за счет "голубиной" денежно-кредитной политики закончилась на прошлой неделе, после комментариев Федрезерва и усилившихся ожиданий более частых и быстрых повышений ставки", - сказал основатель и инвестиционный директор Capital Wealth Planning Кевин Симпсон.

Цены на нефть также снизились из-за тревог по поводу спроса на топливо, вслед за ними подындекс энергетического сектора в S&P 500 потерял 1,2% и вступил в фазу коррекции, то есть снизился на 10% с последнего пика, согласно данным Dow Jones Market Data. Котировки ExxonMobil (SPB: XOM) Corp. упали на 1,5%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 2%.

Кроме того, американский сенатор-демократ Джо Мэнчин, возглавляющий комитет по энергетике и природным ресурсам Сената, отказался поддержать предложенный президентом Джо Байденом пакет стимулов объемом $2 трлн. Ранее ожидалось, что законопроект будет принят до католического Рождества.

После слов Мэнчина Goldman Sachs ухудшил прогноз роста экономики США в первом квартале до 2% с ранее ожидавшихся 3%. Прогноз на второй квартал был снижен до 3% с 3,5% ранее, на третий квартал - до 2,75% по сравнению с 3%.

Акции фармкомпании Moderna Inc. (SPB: MRNA), активно дорожавшие в ходе сессии на новости, что бустерная доза её вакцины от COVID-19 резко повышает уровень антител, противодействующих штамму "омикрон", завершили торги падением на 6,3%.

Цена бумаг телекоммуникационной компании AT&T Inc. (SPB: T) выросла на 1,7% после того, как аналитики Barclays улучшили рекомендации по ним до "выше рынка".

Котировки акций SunRun Inc., занимающейся производством солнечных панелей, упали на 8,2% после ухудшения рекомендации со стороны KeyBanc Capital Markets до "на уровне сектора".

Капитализация сети кофеен-кондитерских Krispy Kreme, известной своими пончиками, снизилась на 6,9%, хотя компания ранее улучшила прогноз выручки на текущий год.

Среди компонентов индекса Dow Jones наиболее сильно подешевели бумаги страховой компании Travelers Cos. (SPB: TRV) и производителя дорожно-строительного оборудования Caterpillar (SPB: CAT) Inc. - на 2,9%.

Кроме того, значительно снизилась стоимость акций производителя спортивных товаров Nike Inc. (SPB: NKE) - на 2,7%, банка Goldman Sachs Group (SPB: GS) - также на 2,7%, платежной системы American Express Co. (SPB: AXP) - на 2,6%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник упал на 433,28 пункта (1,23%) и составил 34932,16 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов снизилось на 52,62 (1,14%) - до 4568,02 пункта.

Nasdaq Composite упал на 188,74 пункта (1,24%), составив на закрытие 14980,94 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник отыгрывают падение накануне, вызванное усилением опасений относительно последствий распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Уровень заболеваемости COVID-19 подскочил в странах Европы и США. В Штатах федеральные власти в понедельник сообщили, что на штамм "омикрон" приходится 73% случаев заражения, что в шесть раз больше показателя прошлой недели.

Заболеваемость растет быстрыми темпами в Австралии и Южной Корее, правительства этих стран ужесточают меры предосторожности для предотвращения вспышек COVID-19.

Помимо потенциального спада экономической активности из-за распространения нового штамма, инвесторы также беспокоятся, что "омикрон" может усилить инфляционное давление. Если ситуация дойдет до закрытий в портах, на заводах и в других ключевых для глобальных цепочек поставок точках, то это может ухудшить уже разразившийся кризис в поставках и оказать негативное влияние на операции, пишет MarketWatch.

Японский Nikkei к 8:20 МСК прибавил 1,9%.

На японской бирже растут котировки акций производителей полупроводников и электроники, поддерживаемые сильными финрезультатами американской Micron. Бумаги Tokyo Electron дорожают на 4,2%, Advantest - на 4,5%.

Акции автопроизводителя Toyota Motor Corp. прибавляют в цене 1,1%, крупнейшего розничного торговца одежды в Азии Fast Retailing Co. - 2,7%, инвесткомпании SoftBank Group Corp. - 0,9%, интернет-компании Rakuten Group Inc. - 0,4%.

Гонконгский Hang Seng к 8:25 МСК поднялся на 0,7%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,4%.

На гонконгской бирже бумаги интернет-компании Meituan дорожают на 3,7%, производителя электроники Xiaomi Corp. - на 2%.

Стоимость акций Alibaba Group Holding Ltd. падает на 0,9%, нефтегазовой PetroChina Co. Ltd. - на 2,3%, производителя спортивных товаров Anta Sports Products Ltd. - на 1,3%.

Южнокорейский Kospi к 8:30 МСК прибавил 0,7%.

Капитализация производителя электроники и микросхем Samsung Electronics Co. растет на 1,4%, работающей в этой же отрасли SK Hynix - на 3,3%. Цена акций производителя бытовой техники и аккумуляторов для электромобилей LG Corp. увеличивается на 0,4%.

Бумаги автопроизводителя Kia Corp. дорожают на 0,4%, Hyundai Motor Co. Ltd. - на 0,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,9%.

Стоимость горнодобывающей Fortescue Metal Group выросла на 1,7%, других представителей отрасли BHP Group Ltd. и Rio Tinto - на 1,5% и 3,2% соответственно.

Подорожали акции основных австралийских банков: ANZ - на 0,3%, Westpac Banking Corp. - на 0,2%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,4%, National Australia Bank Ltd. - на 0,7%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно растут в ходе азиатских торгов во вторник после резкого снижения накануне, вызванного опасениями по поводу спроса на топливо на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 МСК составляет $72,11 за баррель, что на $0,59 (0,82%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $2 (2,7%) - до $71,52 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,35 за баррель, поднявшись на $0,74 (1,08%) по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии. К закрытию торгов накануне стоимость этих контрактов снизилась на $2,11 (3%) и составила $68,61 за баррель.

Оба контракта завершили прошлую сессию на минимуме с 3 декабря.

Главным негативным фактором для рынка нефти стали новые коронавирусные ограничения в Европе. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в субботу объявил о введении локдауна в стране в связи с очередной волной COVID-19, он продлится до 14 января. Между тем прибывающие из Великобритании в Германию лица с 20 декабря должны будут пройти двухнедельный карантин и сдать тест на коронавирус. Британский премьер Борис Джонсон также заявил о готовности ужесточить ограничительные меры в случае необходимости.

"После пары сложных дней цены на нефть восстанавливаются, поскольку тревоги о COVID-19 уже в значительной степени заложены в котировки, - сказал старший аналитик OANDA Эдвард Мойя. - Краткосрочные потери экономики от закрытия границ все еще сложно оценить, и цены на нефть продолжат чутко реагировать на любые ужесточения ограничений".

Тем временем уровень соблюдения сделки о сокращении нефтедобычи странами ОПЕК+ в ноябре вырос до 117% с 116% в октябре, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Инвесторы также ждут данных об изменении запасов топлива в Соединенных Штатах. Американский институт нефти (API) обнародует свои данные вечером во вторник, официальный отчет министерства энергетики США будет опубликован в среду. Аналитики в среднем ожидают снижения запасов нефти по итогам прошлой недели, но прогнозируют увеличение резервов бензина и дистиллятов.

