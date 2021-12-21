Вероятна консолидация ОФЗ вблизи текущих уровней во вторник - ПСБ

Вероятна консолидация вблизи текущих уровней на рынке ОФЗ во вторник, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Доходность ОФЗ срочностью 3-15 лет снизилась на 2-5 б.п., коротких бумаг - на 10-13 б.п. Учитывая ослабление аппетита к риску на глобальных рынках из-за омикрона и снижение нефтяных цен в понедельник, рост оптимизма в отношении ОФЗ мы связываем с жесткой денежно-кредитной политикой ЦБР. Инвесторы рассчитывают, что повышение ключевой ставки сможет быстрее вернуть инфляцию к 4% цели, что будет способствовать снижению доходности ОФЗ в среднесрочной перспективе. На прошлой неделе прошло крупное погашение ОФЗ 25083 на 350 млрд руб. Инвесторы откладывали реинвестирование данных средств до заседания ЦБР. Решение о повышении ставки с большим шагом в 100 б.п. усилило ожидания того, что ЦБР близок к пику повышения ставки. На этом фоне инвесторы восстанавливали прошедшее сокращение портфеля ОФЗ, что придало позитивный импульс котировкам в пятницу и понедельник. Во вторник ожидаем нейтральной динамики на рынке рублевых облигаций. Перед аукционами Минфина в среду оптимизм на рынке гособлигаций может ослабнуть", - отмечает Монастыршин.

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