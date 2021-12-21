Актуальный краткосрочный диапазон для пары доллар-рубль - 73,5-74,5 руб./$1 - ПСБ

Актуальный краткосрочный диапазон для пары доллар-рубль составляет 73,5-74,5 руб./$1, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Рубль во вторник, вместе с другими валютами сырьевых рынков, тяготел к легкому ослаблению, проигнорировав резкое ухудшение внешнего фона, - напоминает эксперт банка. - Отметим, что рубль, выглядящий, по нашему мнению, несколько перепроданным, оказался устойчив к повышению волатильности на рынке нефти: цены на Brent опускались ниже отметки $70/барр. на фоне очередной порции неблагоприятных заявлений развитых стран относительно распространения омикрон-штамма. По нашим оценкам, доллар достиг значимого уровня сопротивления у отметки 74,3 руб., что позволило рублю смотреться лучше, чем корзина валют ЕМ. Отметим, что торговая активность на валютном рынке была невысокой, указывая на отсутствие склонности инвесторов выходить из рубля".

По мнению Жильникова, на утро вторника формируется благоприятный фон для восстановления национальной валюты: фьючерсы на нефть марки Brent пытаются частично компенсировать вчерашние потери, на мировых рынках преобладают позитивные настроения, указывая на оживление аппетита к риску. Аналитик считает актуальным на данный момент диапазон 73,5-74,5 руб. по паре доллар-рубль и рассчитывает на тяготение пары к его нижней границе в отсутствие дополнительного негатива по омикрон-штамму.

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