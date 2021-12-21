Улучшение внешнего фона обеспечит рост индекса Мосбиржи во вторник - "Алор Брокер"

Разворот вверх американских фондовых фьючерсов и котировок нефти обеспечит рост индекса Мосбиржи во вторник, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Американские фьючерсы растут на 0,8%. Чуть больше прибавляет нефть, которая преодолела отметку $72 за баррель. Причем котировки нефти вчера вновь не смогли закрепиться под отметкой $70 за баррель. Это хороший сигнал, дающий основания рассчитывать на то, что в ближайшее время нефть останется в боковике с границами $70-75. На улучшении внешнего фона уверенно растут российские голубые фишки, в среднем прибавляя около процента. Лучше рынка выглядят "Газпром" и Сбербанк. Возможно, это сигнал о приостановке распродаж российского рынка нерезидентами. Именно "Газпром" рекомендуем брать спекулятивно на отскок. Это одна из самых сильных российских бумаг, к тому же сейчас ее поддерживают усиливающиеся холода, приведшие к очередной волне роста цен на газ", - пишет аналитик Алексей Антонов.

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