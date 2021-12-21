Рубль остается под внешним давлением - "КИТ Финанс Брокер"

При сохранении геополитических рисков и коррекции цен на нефть курс доллара по отношению к рублю может вырасти до 76 руб./$1 на текущей неделе, считает аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

"Российский рубль на прошлой неделе показал слабую динамику на фоне снижения нефтяных котировок. Цены на нефть марки Brent упали более чем на 3% - до $72,96 за баррель. Основная причина - это введение новых локдаунов в Европе на фоне распространения штамма омикрон. На фоне этого участники рынка опасаются за снижение спроса на нефть, что в свою очередь оказывает давление на нефтяные котировки. Дополнительное давление по-прежнему оказывает геополитическая напряжённость между Россией и западом. Таким образом, валютная пара USD/RUB выросла на 1%, до 74,13 руб./$1. При сохранении геополитических рисков и коррекции цен на нефть, курс доллара по отношению к рублю может вырасти до 76 руб./$1", - прогнозирует эксперт.

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