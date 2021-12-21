Цена нефти во вторник может закрепиться выше $72/барр. - ПСБ

Цена нефти во вторник может закрепиться выше $72 за баррель Brent, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"В понедельник на рынке нефти наблюдался всплеск волатильности: котировки нефти Brent, ведомые общерыночным пессимизмом ввиду новостей, указывающих на перспективы ухудшения эпидемиологической ситуации в ближайшие недели, падали в ходе торгов ниже $70 /барр., в район минимумов декабря, - пишет эксперт банка. - Впрочем, к концу дня нервозность спала, способствуя отскоку и нефтяных котировок. В результате котировки Brent вернулись к отметке $72/барр. и во вторник утром пытаются закрепиться выше ее. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность относительно влияния распространения омикрон-штамма и мировую экономику, значимых экономических триггеров для усиления продаж рынок мы не видим. Ждем, что Brent продолжит удерживаться в зоне $70-75/барр. Видим технический потенциал для возврата в его верхнюю часть. Рассчитываем, что поддержку окажут недельные данные по рынку энергоносителей в США, которые подтвердят устойчивость спроса в стране".

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