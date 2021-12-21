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21 декабря 2021 года 09:06

Цены рублевых корпбондов во вторник могут умеренно подрасти благодаря улучшению внешнего фона

Москва. 21 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут умеренно подрасти благодаря улучшению внешнего фона - растут фондовые площадки Азии, отскочила вверх нефть (Brent превысила $72 за баррель), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США индексы акций накануне снизились на 1,1-1,2%, зафиксировав потери третий день подряд, Nasdaq (-1,2%) просел до минимума с середины октября на фоне опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в субботу объявил о введении локдауна в стране в связи с очередной волной COVID-19, он продлится до 14 января. Между тем прибывающие из Великобритании в Германию с 20 декабря должны будут пройти двухнедельный карантин и сдать тест на коронавирус.

Ограничения вводятся в период, когда Федеральная резервная система (ФРС) США объявила об ускорении сворачивания стимулов и намекнула на вероятность трех повышений ставки уже в следующем году.

Кроме того, американский сенатор-демократ Джо Мэнчин, возглавляющий комитет по энергетике и природным ресурсам Сената, отказался поддержать предложенный президентом Джо Байденом пакет стимулов объемом $2 трлн. Ранее ожидалось, что законопроект будет принят до католического Рождества.

После слов Мэнчина Goldman Sachs ухудшил прогноз роста экономики США в первом квартале до 2% с ранее ожидавшихся 3%. Прогноз на второй квартал был снижен до 3% с 3,5% ранее, на третий квартал - до 2,75% по сравнению с 3%.

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,7%).

Нефтяной рынок на азиатской сессии во вторник также делает попытки восстановления, цена Brent после отката ниже $70 за баррель накануне из-за тревог по поводу спроса на топливо отскочила выше $72 за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 8:08 МСК во вторник составила $72,09 за баррель (+0,8% и -2,7% накануне), февральская цена WTI - $69,33 за баррель (+1,1% и -3,7% в понедельник).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,457 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,231 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 декабря вырос на 0,23% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,56 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (18-20 декабря) 0,28%, поднявшись до 729,51 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-002Р-01" (+2,4%), "ГТЛК-001Р-15" (+1,5%) и "ГК Самолет БО-П10" (+0,74%), а в лидерах снижения - облигации "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,33%), "РЖД-19" (-0,23%) и "ГТЛК-001Р-03" (-0,07%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ИНК-Капитал" ("Иркутская нефтяная компания") полностью разместило "переходные" облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Сбор заявок на выпуск прошел 10 декабря. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 10,25% годовых. Этот выпуск стал первым размещением "переходных" или "адаптационных" облигаций на российском рынке.

ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") установил цену размещения жилищных облигаций с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства от ДОМ.РФ серии БО-001P-17 объемом 31,41 млрд рублей на уровне 95,02% от номинала. Ставка 1-го купона составит 6,8% годовых. Купоны будут выплачиваться ежемесячно 28-го числа каждого месяца каждого года. Дата погашения - 28 ноября 2031 года, ожидаемая дюрация около 3,1 года. Сбор заявок на облигации прошел 20 декабря. Техразмещение запланировано на 21 декабря.

ГК "Автодор" установила ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-12 объемом 680 млн рублей в размере 5,9% годовых. Размещение выпуска сроком обращения 27 лет начнется 27 декабря, оно пройдет по закрытой подписке. Круг потенциальных приобретателей - Минфин РФ и кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты. Облигации будут размещаться в рамках программы серии 002Р объемом 45 млрд 99 млн 900 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") планирует 21 декабря с 11:00 до 16:00 МСК провести сбор заявок на облигации объемом 10 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ. Ориентир по доходности - премия 100-110 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 1,9 года. Дата погашения выпуска - 15 ноября 2023 года (срок обращения будет зафиксирован в зависимости от даты размещения и составит около 1,9 года). Купоны полугодовые с фиксированными выплатами 15 ноября и 15 мая. Техразмещение запланировано на 23 декабря.

ООО "Лизинговая компания малого бизнеса республики Татарстан" ("ЛКМБ-РТ") 23 декабря начнет размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,5% годовых. "Мосбиржа" 3 декабря зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 1 млрд рублей. В рамках 30-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Инкаб" (Пермь, производитель кабельной продукции) с 21 по 27 декабря проведет сбор заявок на выпуск дебютных 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 13,5% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года в размере не выше 14,2% годовых. Техразмещение запланировано на 29 декабря. Компания впервые выходит на публичный долговой рынок.

ООО "Магистраль двух столиц" установило ставку 26-го купонного периода облигаций с залоговым обеспечением серии А1 на уровне 11,13% годовых и серии А2 - на уровне 10,63% годовых. Облигации серии А1 на 7,5 млрд рублей были размещены в мае 2015 года, серии А2 на 5,5 млрд рублей - в мае 2016 года сроком на 15 лет.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил и перевел в полном объеме выплату по 7-му купону облигаций "Роснано" серии БО-002Р-04. По данным "Роснано", сумма перевода составила 90,344 млн рублей. Облигации со сроком обращения 4 года на 6,5 млрд рублей были размещены в марте 2020 года по ставке 8,75% годовых. В декабре 2020 года по выпуску прошла оферта, по результатам которой компания "Роснано" выкупила бумаги на 1 млрд 188,798 млн рублей. После оферты ставка купона до погашения была установлена на уровне 6,75% годовых. Купонная выплата по выпуску стала уже четвертым подтверждением исполнения обязательств "Роснано" по выплате облигационного долга. 1 декабря компания выплатила последний купон и погасила выпуск бондов на 4,5 млрд рублей, 14 декабря "Роснано" выплатила второй купонный доход по облигациям серии БО-002Р-05 на 185,13 млн рублей, 17 декабря выплатила 12-й купон по классическим облигациям 7-й серии с госгарантией номинала на сумму 572,2 млн рублей. В ноябре "Роснано" объявила о переговорах с держателями своих долговых обязательств о возможной реструктуризации, после чего пристальное внимание переключилось на ближайшие выплаты компании по облигациям. Сама компания прокомментировала последние выплаты следующим образом: "В настоящее время компания продолжает совместно с банковскими структурами работать над решением для урегулирования вопроса исторически накопленных долговых обязательств".


Опубликовано: /Финмаркет/
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