Индекс Мосбиржи, скорее всего, встретит новый год в диапазоне 3800-3900пп - BCS Express

Индекс Мосбиржи, скорее всего, встретит новый год в диапазоне 3800-3900 пунктов, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"На российском рынке акций также постепенно формируется коридор консолидации. В оставшиеся дни года индекс Мосбиржи вряд ли успеет подняться к ближайшей важной области сопротивления 4000-4050 пунктов. Даже при положительном фоне рост, скорее всего, ограничится диапазоном 3800-3900 пунктов. Что касается ближайшей области поддержки, то она расположена около 3600-3650 пунктов. В среднесрочной перспективе в первую очередь положительный взгляд сохраняется по голубым фишкам из банковского и нефтегазового секторов", - прогнозирует эксперт.

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