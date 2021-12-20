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20 декабря 2021 года 19:39

Рынок акций РФ начал неделю со снижения во главе с ЛУКОЙЛом и Ozon, подорожал Совкомфлот и металлурги

Москва. 20 декабря. Рынок акций РФ начал неделю со снижения на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (Brent упала ниже $70 за баррель) из-за опасений инвесторов относительно негативного влияния нового штамма "омикрон" COVID-19 на темпы восстановления мировой экономики. Индекс Мосбиржи опустился ниже 3670 пунктов во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа" после отсечки на бирже дивидендов НК за 9 месяцев, а также расписок Ozon; выстрелили акции "Совкомфлота" на новостях о выкупе, также подросли бумаги металлургов.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3669,05 пункта (-1,5%, на пике снижения индикатор опускался к 3630 пунктам), индекс РТС - 1557,64 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,4%.

Доллар США вырос до 74,21 руб./$1 (+0,08 руб.).

Подешевели расписки OZON (-5,4%), акции "ЛУКОЙЛа" (-4,7%, до 6316,5 рубля; дивиденды за 9 месяцев - 340 рублей), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,6% и -1,6% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,1% и -0,1% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), "Московской Биржи" (-1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,3%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

Совкомфлот" (+8%, до 78,4 рубля) выкупит акции на сумму до 550 млн руб. для программы долгосрочной мотивации работников, сообщила компания. Процесс buyback начнется с 20 декабря.

Также подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%).

По словам главного аналитика финансового супермаркета "Банки.ру" Богдана Зварича, в течение торгов внешний фон не ухудшился, что позволило российскому рынку после утреннего снижения перейти к консолидации у достигнутых уровней. Тем не менее, индекс МосБиржи закрепился ниже поддержки 3690 пунктов, что является очередным подтверждением пробоя долгосрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года и пробитого неделей ранее. В сложившихся обстоятельствах можно говорить о росте вероятности дальнейшего снижения рынка. При этом ближайшей целью негативной динамики может выступить отметка 3300 пунктов.

По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Research" Андрея Кочеткова, падение бумаг финансового и нефтегазового секторов говорит о выходе с рынка нерезидентов на фоне стремительного распространения штамма COVID-19-Omicron, что угрожает экономическому росту новыми карантинами. Голландия уже объявила жесткие меры социальных ограничений, к аналогичным шагам готовятся в Великобритании, да и других европейских странах. Похоже, что Рождество многие проведут в режиме изоляции, что явно не способствует деловой активности и спросу на топливо. Распродажи также идут в ситуации начала цикла ужесточения денежной политики ведущими центральными банками.

Бумаги "Газпрома" в начале торгов теряли около 3%, но затем отыграли часть потерь. Ситуация на газовом рынке Европы остается благоприятной для концерна - европейские потребители использовали уже треть объема газа, закачанного в ПХГ в летний период. Текущие запасы почти на 25% ниже, чем на аналогичную дату в прошлом году. Соответственно, цена на голландском хабе вновь поднялась до $1700 за 1000 кубометров. Похоже, что весь зимний период будет характеризоваться высокими ценами.

Новости о штамме Omicron перекрывают сообщения о проблемах с поставками. Из Ливии пришли вести о том, что охранные структуры заблокировали добычу на таких месторождениях, как Шарара, Уафа и Хамада. Однако подробности Национальная нефтяная компания пока не сообщила. Агентство Reuters сообщило, что поставки из РФ могут сократиться в I квартале до 56,05 млн тонн по сравнению с 58,3 млн тонн в IV квартале текущего года, что, вероятно, связано с сезонным спадом добычи в зимний период. Однако все эти новости о проблемах с поставками пока не способны остановить снижение нефти на фоне стремительного распространения штамма COVID-19-Omicron. Перспективы ограничений социальной активности в Европе ухудшают ожидания по спросу в ближайшие недели.

Goldman Sachs снизил прогноз роста американской экономики в 2022 году: прогноз на I квартал снижен до 2,0% с 3,0%, на II квартал - до 3,0% с 3,5%, на III квартал - до 2,75% с 3,0%. Аналитики банка ссылаются на проблемы с принятием стимулирующих программ и влияние нового штамма COVID-19. Ситуацию на рынке акций также осложняет традиционное снижение объемов торгов в рамках праздничной недели. Технические аналитики все чаще говорят о том, что рынок перешел от режима "buy deeps" (покупай просадки) в режим "sell pops" (продавай отскоки).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, в США биржевые индексы тянут вниз акции технологических компаний, которые оказались наиболее чувствительными к планам Федрезерва приблизить цикл повышения ставок. В этих условиях особенно тревожит ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с шествием по миру "омикрон"-штамма коронавируса. Европейские страны вслед за Нидерландами готовятся вводить локдауны, в Лондоне объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Во вторник рынок акций РФ будет двигаться в смешанном ключе. Вероятность выкупа текущей просадки в течение недели остается высокой. Из статистики 21 декабря выйдет январский индекс потребительского климата Германии (Gfk). Индекс МосБиржи во вторник будет колебаться в пределах 3625-3775 пунктов.

По словам инвестиционного стратега "ВТБ мои инвестиции" Станислава Клещева, во второй половине дня ситуация на российском рынке акций стабилизировалась. Девять из 43 бумаг в базе расчета индекса МосБиржи вышли в "плюс". Увереннее других себя чувствовал сектор металлургии и телекомов. На неделе, скорее всего, будет наблюдаться традиционный сезонный спад активности, связанный с рождественскими и новогодними каникулами в Европе и Америке. Несмотря на существенное увеличение роли частных инвесторов на российском рынке акций, более 45% объема торгов приходится на нерезидентов. Снижение их активности сделает рынок более "узким" и зависящим от настроений внутренних игроков.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, в течение недели инвесторы будут следить за окончательными данными по ВВП США и Великобритании за III квартал, ноябрьскими данными по доходам и расходам американцев, а также данными по индексу потребительских настроений в США от Мичиганского университета за декабрь. Участники российского рынка акций также будут ждать ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая пройдет в четверг, 23 декабря.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи не смог удержаться выше 3700 пунктов и, вероятно, продолжит снижение с ближайшей целью в районе 3600 пунктов, где может быть вновь найдена поддержка, считает Додонов.

В понедельник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 2,1%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,9-1,8%) и США (индексы теряют 1,4-1,8%).

Распространение нового варианта COVID-19 провоцирует опасения о том, что возобновившиеся ограничения могут усугубить ситуацию с перебоями в цепочках поставок и подстегнуть дальнейший рост инфляции, пишет MarketWatch.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) понизил базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) впервые за 20 месяцев. Годовая LPR уменьшена до 3,8% годовых с 3,85%. До этого НБК снижал ставку в апреле 2020 года, когда экономика КНР столкнулась с последствиями пандемии COVID-19. Ставка по пятилетним кредитам в понедельник сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК.

Ранее в декабре китайский ЦБ снизил норму резервирования для банков на 0,5 процентного пункта.

Нефть также дешевеет на растущих опасениях, что распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" ослабит экономический рост в мире и приведет к снижению спроса на энергоносители.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $69,73 за баррель (-5,2% и -2% в пятницу), январская цена WTI - $66,44 за баррель (-6,2% и -2,1% в пятницу).

Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет во многих регионах, включая США и европейские страны, что приводит к введению очередных ограничительных мер. Эксперты опасаются, что это сократит мобильность людей и, соответственно, спрос на авиационное и автомобильное топливо.

Срок действия январских фьючерсов на WTI истекает с завершением сессии в понедельник. За минувшую неделю Brent подешевела на 2,2%, WTI - на 1,1%.

Как сообщалось, ОПЕК+ в начале декабря приняла решение продолжить наращивание добычи в соответствии с согласованным ранее планом, то есть увеличить ее на 400 тыс. баррелей в сутки в январе. Альянс стран-производителей нефти, однако, оставил за собой возможность изменить это решение в любой момент, отметив высокую неопределенность на рынке, связанную с выявлением нового штамма коронавируса "омикрон".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-6,5%), VEON (MOEX: VEON) (-5,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-5,7%), расписки VK (MOEX: VKCO) (ранее Mail.ru) (-4,5%), акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-4,3%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4,3%).

Подорожали бумаги ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+7,6%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+6,5% и +5,2% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (+4,3%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+3,5%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3,3% и +2,3% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+2,1%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 101,62 млрд рублей (из них 21,56 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 20,96 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 10,43 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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