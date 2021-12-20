Цены евробондов РФ в понедельник умеренно снизились на фоне охлаждения "аппетита" к риску

Москва. 20 декабря. Котировки российских еврооблигаций в понедельник умеренно снизились на фоне охлаждения у глобальных инвесторов "аппетита" к риску, произошедшего на опасениях относительно негативного влияния нового штамма "омикрон" коронавирусной инфекции на темпы восстановления мировой экономики, с одной стороны, и начавшегося процесса ужесточения денежно-кредитной политики мировыми Центробанками для борьбы с инфляцией, с другой стороны. При этом американские казначейские обязательств (US Treasuries) продемонстрировали более стабильную, смешанную, динамику по итогам дня, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 13 базисных пунктов по отношению к закрытию 17 декабря и составила 113,7% от номинала, что соответствует доходности 2% годовых (рост на 4 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК выросла на 8,5 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 104,17% от номинала (доходность снизилась на 3,5 базисного пункта - до 0,745% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился за день на 7,5 пункта, составив 125,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 57 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 136,59% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта - до 3,465% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 49 базисных пунктов, опустившись до 131,18% от номинала (доходность выросла также на 3 пункта и составила 3,47% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 11 базисных пунктов, до 109,66% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисного пункта, до 2,44% годовых), с погашением в 2023 году - на 2 базисных пункта, до 105,59% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта - до 1,59% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 60 базисных пунктов, подешевев до 127,07% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 3,615% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в стоимости на 3,5 базисного пункта, до 108,6% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта - до 2,565% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня продемонстрировали умеренно негативную динамику вместе с большинством облигаций emerging markets на фоне снижения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. С одной стороны, на мировые рынки капитала давят сообщения о все новых и новых антиковидных ограничениях в разных странах мира для предотвращения быстрого распространения нового штамма "омикрон" COVID-19. Это не может не сказаться на темпах восстановления мировой экономики. С одной стороны, растущая инфляция давит на мировые Центробанки, заставляя их думать об ужесточении монетарной политики, в частности Банк Англии на прошлой неделе уже повысил процентную ставку, а ФРС США увеличила темпы сокращения выкупа облигаций, приближая тем самым момент объявления о повышении своей ставки. Дополнительное давление на отечественные бумаги сегодня оказало и заметное падение нефтяных цен - котировки Brent опустились ниже $70 за баррель", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.