Рубль вечером продолжает лишь умеренно дешеветь к доллару и евро, несмотря на обвал цен на нефть

Москва. 20 декабря. Доллар и евро умеренно укрепляются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль относительно немного слабеет к бивалютной корзине, не особо реагируя на обвал на рынке нефти и бегство инвесторов из рисковых активов на опасениях из-за активного распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Курс доллара США составил 74,27 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,85 руб./EUR1, подорожав на 52 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 31,1 копейки - до 78,58 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах. При этом его котировки снижаются довольно умеренными темпами, несмотря на активное бегство глобальных инвесторов из рисковых активов и сильно упавшую нефть. Поддержку котировкам оказывают ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) со стороны Банка России, а также спрос на рублевую ликвидность под основные налоговые выплаты месяца.

Снижение аппетита к риску идет вслед за активным распространением в разных странах мира нового штамма коронавируса "омикрон". Участники торгов не исключают, что ситуация может потребовать ужесточения карантинных мер по всему миру, что приведет к ослаблению глобального экономического роста.

Нидерланды в минувшие выходные объявили новый локдаун до 14 января, чтобы сдержать быстрое распространение "омикрона". Кроме того, власти ряда государств ограничили въезд в свои страны из Великобритании, где выявлено существенное число зараженных этим штаммом коронавирусной инфекции.

Советник президента США Джо Байдена по медицинским вопросам доктор Энтони Фаучи предупредил в минувшие выходные в эфире телеканала CNN, что текущий зимний сезон в США окажется сложным из-за распространения нового штамма. По его словам, "омикрон" станет превалирующим штаммом в США в то время, как американская система здравоохранения и без того перенапряжена из-за штамма "дельта".

Он добавил, что специалисты не ожидали той степени мутаций, которые были обнаружены у "омикрона".

Между тем Федеральная резервная система (ФРС) США объявила об ускорении сворачивания стимулов и намекнула на вероятность трех повышений ставки уже в следующем году.

Член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер также заявил в пятницу, что американскому ЦБ, вероятно, придется поднять ставку "вскоре после" завершения программы выкупа активов. В связи с этим появились прогнозы, что первый подъем ставки ФРС может произойти уже в марте следующего года.

Тем временем, американский сенатор-демократ Джо Мэнчин, возглавляющий комитет по энергетике и природным ресурсам Сената, отказался поддержать предложенный президентом Джо Байденом пакет стимулов объемом $2 трлн. Ранее ожидалось, что законопроект будет принят до католического Рождества.

Совет директоров Банка России с 20 декабря повышает ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,50% годовых.

В опубликованном в пятницу, 17 декабря, заявлении регулятор отметил, что инфляция складывается выше его октябрьского прогноза. В октябре-ноябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен были максимальными за последние шесть лет. Годовая инфляция увеличилась до 8,4%. По оценке на 13 декабря, она составила 8,1%.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, уточнялось в комментарии.

Цены на нефть ускорили снижение в понедельник вечером на растущих опасениях, что распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" ослабит экономический рост в мире и приведет к снижению спроса на энергоносители.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК уменьшилась на 5,26% - до $71,57 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на 6% - до $66,48 за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 2,2%, WTI - на 1,1%.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет во многих регионах, включая США и европейские страны, что приводит к введению очередных ограничительных мер. Эксперты опасаются, что это сократит мобильность людей и, соответственно, спрос на авиационное и автомобильное топливо.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, российский рубль в понедельник незначительно снижается по отношению к американской валюте в результате действия сразу нескольких факторов. "Среди них - снижение нефти, а также ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ФРС и переток средств из разных валют в доллар США. Также не надо забывать, что эта неделя будет короткой из-за празднования Рождества во многих странах мира и инвесторы хотят немного сократить позиции в рисковых активах", - считает Голубов.

"Несмотря на негативную динамику нефти, российская валюта консолидировалась и сегодня торгуется практически без движений около 74,2 руб./$1. Поддержку рублю в ближайшее время будут оказывать экспортеры в преддверии налоговых выплат, ориентир по паре "доллар-рубль" - 73,0-75,0 руб./$1. Краткосрочный ориентир по паре "евро-рубль" - 83,0-84,0 руб./EUR1", - говорит аналитик "Сбер Управление Активами" Александра Овчинникова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 декабря на 56,17 копейки, до 74,2947 руб./$1, и увеличил курс евро на 11,61 копейки, до 83,6187 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 50,1 копейки по отношению к пятнице и составил 74,2228 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 38,18 копейки и составил 74,2443 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 66,621 млн, из которых $771,006 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 295,615 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 15,63 копейки, до 83,6219 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 10,77 копейки и составил 83,653 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR586,693 млн, из которых EUR172,338 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR414,355 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 70 базисных пунктов (б.п.) - до 8,39% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 69 б.п. - до 8,59% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 15 б.п. - до 9,0% годовых, ставка на срок прибавила 16 б.п., поднявшись до 9,34% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 19 б.п. - до 9,48% годовых.