"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций Darden Restaurants с целью $172

"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Darden Restaurants и повышает целевую цену до $172 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы позитивно оцениваем динамику выручки и сопоставимых продаж Darden, которой способствует реализация отложенного спроса на услуги общепита в условиях снятия противоковидных ограничений, - пишут аналитики. - В то же время новость о планах повысить минимальную почасовую оплату труда вызывала падение акций компании. Наш базовый прогноз предполагает, что рост расходов, связанных с оплатой рабочей силы, замедлится в 2022г, поскольку из-за ужесточения ДКП и сокращения социальных выплат предложение на рынке труда увеличится. В то же время инфляционное давление из-за роста цен на продукты питания останется сильным. Расширению бизнеса Darden и увеличению трафика будет способствовать улучшение эпидемической ситуации. Несмотря на то, что обновленные прогнозы компании немного ниже консенсуса аналитиков, мы рассчитываем на устойчивый рост ее бизнеса, повышаем нашу целевую цену по акциям сети до $172 и даем рекомендацию "покупать".

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