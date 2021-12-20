Акции Motorola привлекательны для покупки на текущих уровнях - BCS Express

Акции Motorola Solutions привлекательны для покупки на текущих уровнях, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Среднесрочная цель по бумаге - $270, что совпадает со средним таргетом инвестиционных домов. Однако стоит учитывать, что акция почти всегда растет быстрее прогнозов, поэтому цель вполне достижима уже в ближайшие недели", - отмечает аналитик.

Емельянов выделяет следующие позитивные факторы:

- С момента отделения от легендарной Motorola (мобильный бренд купила китайская Lenovo) обновленная Motorola Solutions сосредоточилась на самом прибыльном направлении - госзакупках. Рентабельность инвестиций у MSI составляет 24%. Это больше чем у любой другой компании в сегменте сетевого оборудования.

- За 10 лет независимого развития Motorola Solutions стала крупнейшим в мире поставщиком систем радиосвязи и видеонаблюдения для полиции и спецслужб. Власти США, Канады и Британии ежегодно продлевают контракты c MSI на обслуживание, поскольку их экосистемы уличной безопасности построены на оборудовании и софте от компании Motorola.

- Двенадцать кварталов подряд (три года) финансовые отчеты компании - лучше ожиданий либо на уровне прогнозов. Последние данные за июль-сентябрь 2021г показали рост выручки на 13% и чистой прибыли на 20%.

- По динамике акций MSI стабильно в лидерах рынка: по итогам этого года (+55%), последних пяти лет (+210%) и даже десяти лет (+450%), уверенно обгоняя крупнейшую компанию своей отрасли Cisco, которая работает в нише систем связи для офисов.

- Motorola Solutions прочно занимает место среди фаворитов инвестиционных фондов. 89% ее акционеров - это крупные институциональные игроки. Причем они наращивают свою долю в MSI (+0,14% за последние три месяца) вопреки общей распродаже на рынке.

По мнению стратега, к рискам вложений в данную бумагу можно отнести следующие:

- Современная Motorola имеет гораздо меньше прямых конкурентов, чем ее прародительница, которая, как и Nokia, не смогла выстроить долгоживущий бизнес на продаже мобильных телефонов. Теперь обе занимаются поставками специализированных аппаратов и их обслуживанием.

- Если у Nokia есть новый рынок в виде 5G, где она уже занимает сильные позиции, то у Motorola пока такого нового направления нет. MSI создает новые для себя ниши, например, в системах для управления дронами. Но пока все это не приносит ощутимого денежного потока.

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