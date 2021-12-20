"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную цену акций Splunk на уровне $192,5

Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют прогнозную цену акций Splunk Inc. на уровне $192,5 за штуку с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы оцениваем квартальную отчетность Splunk нейтрально, финансовые результаты компании (включая маржу) превзошли общерыночные ожидания. Среди положительных аспектов - расширение линейки Splunk observability, а также функционала портфеля безопасности. Среди факторов давления - очень низкая прозрачность динамики выручки, которая, по прогнозам, увеличится лишь на 2,7% в следующем квартале. Негативное влияние на продажи оказывает сокращение срока контрактов (из-за роста доли облачных продаж), что снижает объем признания выручки в момент заключения/возобновления контракта. Менеджмент ожидает, что в 2023 году произойдет выравнивание динамики ARR и выручки, а также улучшение маржинальности", - указывает старший аналитик Михаил Степанян.

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