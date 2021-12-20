Рубль днем дешевеет к доллару и евро на фоне снижения интереса к риску и падающей нефти

Москва. 20 декабря. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях общемирового снижения аппетита инвесторов к риску из-за активного распространения нового штамма коронавируса "омикрон" и падающей нефти.

Курс доллара США составил 74,26 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,69 руб./EUR1, подорожав на 36,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 23,19 копейки - до 78,5 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 декабря на 56,17 копейки, до 74,2947 руб./$1, и увеличил курс евро на 11,61 копейки, до 83,6187 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах на фоне выхода инвесторов из рисковых активов из-за опасений влияния активного распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Участники торгов не исключают, что это потребует ужесточения карантинных мер по всему миру и ослабит экономический рост.

Нидерланды в минувшие выходные объявили новый локдаун до 14 января, чтобы сдержать быстрое распространение "омикрона". Кроме того, власти ряда государств ограничили въезд в свои страны из Великобритании, где выявлено существенное число зараженных этим штаммом коронавирусной инфекции.

Советник президента США Джо Байдена по медицинским вопросам доктор Энтони Фаучи предупредил в минувшие выходные в эфире телеканала CNN, что текущий зимний сезон в США окажется сложным из-за распространения нового штамма. По его словам, "омикрон" станет превалирующим штаммом в США в то время, как американская система здравоохранения и без того перенапряжена из-за штамма "дельта".

Он добавил, что специалисты не ожидали той степени мутаций, которые были обнаружены у "омикрона".

Трейдеры продолжают оценивать решения мировых ЦБ, принятые по итогам состоявшихся на прошлой неделе заседаний. Так, Федеральная резервная система (ФРС) объявила о наращивании темпов сокращения выкупа активов и дала понять, что может поднять базовую процентную ставку трижды в 2022 году.

Член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер заявил в пятницу, что американскому ЦБ, вероятно, придется поднять ставку "вскоре после" завершения программы выкупа активов. В связи с этим появились прогнозы, что первый подъем ставки ФРС может произойти уже в марте следующего года.

Совет директоров Банка России с 20 декабря повышает ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,50% годовых.

В опубликованном в пятницу, 17 декабря, заявлении регулятор отметил, что инфляция складывается выше его октябрьского прогноза. В октябре-ноябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен были максимальными за последние шесть лет. Годовая инфляция увеличилась до 8,4%. По оценке на 13 декабря, она составила 8,1%.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, уточнялось в комментарии.

Цены на нефть заметно дешевеют в понедельник днем на растущих опасениях, что распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" ослабит экономический рост в мире и приведет к снижению спроса на энергоносители.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшилась на 2,65% - до $71,57 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 3,15% - до $68,49 за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 2,2%, WTI - на 1,1%.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет во многих регионах, включая США и европейские страны, что приводит к введению очередных ограничительных мер. Эксперты опасаются, что это сократит мобильность людей и, соответственно, спрос на авиационное и автомобильное топливо.

"Наша валюта оказалась под перекрестным огнем. В сегменте рисковых активов господствуют распродажи из-за распространения нового штамма и роста заболеваемости. Этот же фактор тянет нефтяные котировки вниз, отправив Brent к минимумам двухнедельной давности под отметкой 71 доллар за баррель на опасениях падения мирового спроса на энергоносители в случае введения новых ограничений из-за эпидемиологической обстановки. На этом фоне рублю не помогло агрессивное повышение ставки Банком России в пятницу, тем более что оно было ожидаемым. Когда на рынке присутствует выраженная тенденция укрепления доллара и падения нефти, в случае с рублем прочие факторы просто бессильны. Именно такая ситуация наблюдается на данный момент", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Слабость рубля продолжает определять геополитика - в частности, рынок не радовали сообщения представителей западных стран о неприемлемости ряда требований России к НАТО. Дополнительный негатив для рубля связан со снижением нефтяных цен на фоне негативных эпидемиологических новостей, а также с ситуацией в Турции. Тем не менее на фоне повышения ключевой ставки на один процент у рубля есть потенциал укрепиться. Поддержку ему окажет и фактор налогового периода, в рамках которого компании экспортеры будут заранее продавать валютную выручку для уплаты налогов. На этом фоне курс пары "доллар-рубль" может попробовать вновь опуститься в диапазон 73-74 руб./$1 при отсутствии новых негативных геополитических новостей", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 70 базисных пунктов (б.п.) - до 8,39% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 69 б.п. - до 8,59% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 15 б.п. - до 9,0% годовых, ставка на срок прибавила 16 б.п., поднявшись до 9,34% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 19 б.п. - до 9,48% годовых.