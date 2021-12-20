"Финам" рекомендует держать акции Lowe's с прогнозной ценой $266,87

"Финам" рекомендует держать акции Lowe's Cos. с прогнозной ценой $266,87 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 5,4% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы положительно оцениваем перспективы бизнеса Lowe's. Операционные изменения, запущенные в 2018 году, позволили компании "поймать" возросший спрос на товары для дома и ремонта в пандемию. Мы считаем, что эмитент хорошо позиционирован для продолжения генерирования стабильных результатов на рынке, в котором изменяется облик покупателя и его преференции. В то же время акции компании в данный момент, на наш взгляд, справедливо оценены рынком, потенциал их роста ограничен", - указывает аналитик Анна Буйлакова.

Lowe's Cos. - торговая сеть, занимает второе место на американском рынке продажи товаров для ремонта и благоустройства дома как частным покупателям для их DIY-проектов ("сделай сам"), так и для малых и средних предприятий, оказывающих услуги по ремонту.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.