Акции Adobe привлекательны для среднесрочных инвестиций - "Фридом Финанс"

Акции Adobe Inc. по-прежнему привлекательны для инвестиций на среднесрочную перспективу, считает старший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Степанян.

"Мы оцениваем результаты Adobe за четвертый квартал 2021 финансового года нейтрально. Спрос на продукцию компании продолжает активно расти, в том числе благодаря развитию в смежных и перспективных нишах. Полагаем, что нормализация темпов роста вполне закономерна после ускорения в 2021 году. О планах повысить расходы на R&D менеджмент эмитента объявил еще в прошлом квартале, поэтому считаем несколько чрезмерной негативную реакцию рынка на релиз. Полагаем, что турбулентность может оказывать давление на котировки Adobe в краткосрочной перспективе, но в среднесрочной компания остается привлекательной для инвестиций. Мы повышаем целевую цену по акции Adobe до $618 за штуку, рекомендация - "покупать", - указывает эксперт в комментарии инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.