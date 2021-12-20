S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4520-4580п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4520-4580 пунктов, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Фридом Финанс" Ильи Зубкова.

"Индекс S&P 500 достиг уровня поддержки в районе 50-дневной скользящей средней. Индикаторы RSI и MACD не подают сигналов к росту. В случае пробоя поддержки бенчмарк может продолжить снижаться к нижней границе восходящего канала", - отмечает эксперт.

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