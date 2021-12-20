"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 187,3 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: 141,4 руб., потенциальная доходность: 32,4%, стоп-приказ: 129,5 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что российский рынок акций продолжает находиться под давлением распродаж, связанных с геополитическими рисками, а финансовый сектор является одним из самых пострадавших. На данный момент акции "Московской биржи" достаточно сильно распродали, но эксперты "Финама" считают, что дальнейший рост количества частных инвесторов, увеличение времени торгов, запуск новых инструментов, в том числе иностранных акций, еврооблигаций, деривативов и индексов, продолжат позитивно сказываться на активности торгов, что, в свою очередь, будет и далее поддерживать финансовые показатели компании. Кроме того, "Московская биржа", вероятно, продолжит направлять значительные средства на дивиденды.

"Бумага снижается вместе с рынком, но находится вблизи ключевого уровня поддержки. Рекомендуем открывать позиции при достижении уровня 141,4 рубля с целью 187,3 рубля. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 129,5 рубля риск на портфель составит 0,98%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,43", - указывают стратеги инвесткомпании.

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