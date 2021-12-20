Справедливая доходность дебютных бондов "Инкаба" находится на уровне 14,1% - Инвестбанк Синара

Справедливая доходность дебютного выпуска 3-летних облигаций Россельхозбанка серии БO-01 находится на уровне 14,1% годовых, считают в "Инвестиционном банке Синара".

"ООО "Инкаб", один из крупнейших производителей оптического кабеля в Европе и СНГ, планирует в декабре открыть книгу заявок на 3-летние облигации с офертой через 1,5 года. Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование краткосрочных банковских кредитов. Индикативная ставка 1-го купона - ключевая ставка ЦБ РФ + 5%. При новой ключевой ставке ориентир по купону соответствует 13,5% годовых (эффективная доходность 14,1%). С учетом кредитного рейтинга от АКРА на уровне "BBB-" ориентир по доходности выглядит вполне адекватно в свете недавнего расширения спредов для облигаций компаний сопоставимого кредитного качества", - пишет аналитик банка Александр Афонин.

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