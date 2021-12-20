"Атон" подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ЛУКОЙЛа

Аналитики "Атона" подтверждают рейтинг "выше рынка" для акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"18 декабря "ЛУКОЙЛ" провел презентацию перспектив развития мировой энергетики до 2050 года. В целом мероприятие произвело на нас положительное впечатление. Климатическая повестка набирает обороты, и, на наш взгляд, эмитент хорошо позиционирован к грядущим изменениям. Мы подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" для акций "ЛУКОЙЛа", который торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2022П 3,3x и предлагает дивидендную доходность на уровне 14%", - указывают эксперты инвесткомпании.

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