ПСБ рекомендует покупать акции РусАла с целью 86 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать бумаги "РусАла" с целевой ценой на уровне 86 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"РусАл" в пятницу ввёл в эксплуатацию первую очередь Тайшетского алюминиевого завода (ТАЗ). Новые производственные мощности рассчитаны на выпуск 428,5 млн тонн алюминия в год. Проект профинансирован из собственных средств компании, а также за счёт синдицированного кредита в размере 45 млрд руб. Новые мощности позволят увеличить выпуск алюминия "РусАлом" на 11% в год. При этом углеродный след продукции, произведенной на ТАЗ, будет одним из самых низких в мире, что позволит нарастить объёмы реализации алюминия в европейские страны. Рекомендуем покупать акции компании, целевой уровень - 86 руб.", - пишут эксперты банка.

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