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20 декабря 2021 года 11:43

Рынок акций РФ утром упал к 3650п по индексу Мосбиржи во главе с ЛУКОЙЛом

Москва. 20 декабря. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (Brent упала к $71 за баррель) из-за опасений инвесторов относительно негативного влияния нового штамма "омикрон" COVID-19 на темпы восстановления мировой экономики, а также начавшегося процесса ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками для борьбы с инфляцией. Индекс Мосбиржи откатился в район 3650 пунктов по главе с бумагами "ЛУКОЙЛа" после отсечки на бирже дивидендов НК за 9 месяцев; лучше рынка выглядят золотодобытчики, выступающие в качестве защитных активов.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3654,82 пункта (-1,8%), индекс РТС - 1550,48 пункта (-2,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,2%.

Доллар США вырос до 74,27 руб./$1 (+0,14 руб.).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-4,7%, до 6356 рублей; дивиденды за 9 месяцев - 340 рублей), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-4,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,5% и -1,2% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,1% и -1,5% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,1%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,9%), акции "Московской биржи" (-1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%).

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, мировые рынки остаются под давлением продаж из-за опасений по поводу распространения варианта "омикрон" COVID-19 и перспектив инфляции. Наступившая неделя будет короткой, так как рынки в США и во всем мире закрываются в пятницу в связи с празднованием Сочельника.

Стратеги не отказались от идеи ралли в конце декабря - начале января. Однако из-за давления со стороны продавцов сезонным покупателям в конце года может быть сложнее заставить рынок расти, считает аналитик.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также отмечает, что штамм Omicron возвращает ограничительные меры в ряде стран, оказывая давление на экономическую активность. Плюс к этому ведущие центральные банки вынуждены реагировать на продолжающийся рост темпов инфляции. Федрезерв решил свернуть программу покупки облигаций уже в марте, а прогнозы говорят о возможных трех повышениях ставки до конца 2022 года. Банк Англии повысил ставку на 15 базисных пунктов (до 0,25%), также реагируя на разогрев инфляции до 5,1% в ноябре. Наступила рождественская неделя, но рождественское ралли под вопросом.

Риски возвращения карантинных мер продолжают давить на сырьевые активы. Снижение мобильности граждан - это непосредственный фактор падения спроса на топливо. Буровая активность в США пока не замедляется: по данным Baker Hughes, на минувшей неделе число активных нефтяных буровых увеличилось на 4 единицы (до 475 штук).

На рынках опасаются, что рождественские поездки людей лишь послужат более активному распространению штамма Omicron и введению более жестких мер ограничения. Голландия объявила карантин, который затрагивает и рождественские праздники. Во Франции и Германии наложены ограничения на перемещение граждан. Власти развитых стран убеждают население о необходимости дополнительной дозы вакцинации, отмечает аналитик.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, никакого нового негатива на рынки за выходные не поступило - просто началась коррекция Америки от технического сопротивления. На ухудшении инвестиционных настроений вниз пошла и нефть, на которую дополнительно давят коронавирусные проблемы, уже ударившие по авиации, и ожидаемые локдауны в ряде стран. Важной для нефти Brent выступает отметка $70 за баррель: если она устоит, можно ожидать, что котировки до конца года будут торговаться в диапазоне $70-75 за баррель; в противном случае можно будет ждать движения Brent к $65 за баррель.

Таким образом, цель по индексу МосБиржи в 3500 пунктов вновь становится актуальной. До ее достижения рекомендуется даже не задумываться о новых среднесрочных покупках. Исключение составляют лишь акции золотодобытчиков на фоне попыток золота закрепиться выше отметки $1800 за тройскую унцию. В случае ухода выше $1830 рост котировок драгметалла может ускориться. Но это не очевидный сценарий: золото уже неоднократно тестировало на прочность отметку $1800, но пока закрепиться выше не удается.

Негатива российскому рынку акций добавил и Банк России, давший понять, что цикл повышения ставки еще не закончился. Рост ставки продолжит увеличивать расходы эмитентов на обслуживания долга и уже сделал практически неинтересным покупку акций под дивиденды. Поэтому рекомендуется сокращать долю акций в портфелях на отскоках, считает Антонов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что ухудшению настроений на мировых площадках способствовала пятничная экспирация квартальных опционов на американские и европейские индексы, а также резкое укрепление доллара, вызванное опасениями по росту заболеваемости новым штаммов COVID-19. В результате инвесторы предпочли "уйти от риска" и купить американские казначейские бумаги.

В понедельник на мировых рынках сохраняется выраженный негативный настрой. Текущая неделя будет насыщенной перед длинными выходными на западных рынках: в пятницу американские и европейские рынки будут закрыты ввиду празднования Рождества. В четверг в США ожидается публикация ноябрьских данных по расходам потребителей, а также базовый индекс цен личных потребительских расходов PCE. Согласно консенсус прогнозу Bloomberg, показатель может вырасти до 4,5% г/г, что является наивысшим значением с 1982 года. Также ожидается публикация данных по заказам на товары длительного пользования в США в ноябре, крепость которых может оказать рынкам локальную поддержку.

Рынок акций РФ остается под давлением продаж, ближайшей целью для индекса МосБиржи выступает отметка 3650 пунктов, считает Соловьев.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 2,1%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%), "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 упали на 0,7-2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 1,4%).

Распространение нового варианта COVID-19 провоцирует опасения о том, что возобновившиеся ограничения могут усугубить ситуацию с перебоями в цепочках поставок и подстегнуть дальнейший рост инфляции, пишет MarketWatch.

Представители министерства здравоохранения США призвали американцев ввести бустерные дозы вакцин от коронавируса в связи с ростом числа заболеваний и опасениями, что вариант "омикрон" может стать доминирующим штаммом в Соединенных Штатах.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) понизил базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) впервые за 20 месяцев. Годовая LPR уменьшена до 3,8% годовых с 3,85%. До этого НБК снижал ставку в апреле 2020 года, когда экономика КНР столкнулась с последствиями пандемии COVID-19. Ставка по пятилетним кредитам в понедельник сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК.

Ранее в декабре китайский ЦБ снизил норму резервирования для банков на 0,5 процентного пункта.

Нефть также дешевеет на растущих опасениях, что распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" ослабит экономический рост в мире и приведет к снижению спроса на энергоносители.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $71,37 за баррель (-2,9% и -2% в пятницу), январская цена WTI - $71,82 за баррель (-0,8% и -2,1% в пятницу).

Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет во многих регионах, включая США и европейские страны, что приводит к введению очередных ограничительных мер. Эксперты опасаются, что это сократит мобильность людей и, соответственно, спрос на авиационное и автомобильное топливо.

Срок действия январских фьючерсов на WTI истекает с завершением сессии в понедельник. За минувшую неделю Brent подешевела на 2,2%, WTI - на 1,1%.

Как сообщалось, ОПЕК+ в начале декабря приняла решение продолжить наращивание добычи в соответствии с согласованным ранее планом, то есть увеличить ее на 400 тыс. баррелей в сутки в январе. Альянс стран-производителей нефти, однако, оставил за собой возможность изменить это решение в любой момент, отметив высокую неопределенность на рынке, связанную с выявлением нового штамма коронавируса "омикрон".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили расписки Cian (MOEX: CIAN) (-4,8%), VK (MOEX: VKCO) (ранее Mail.ru) (-4,1%), Globaltrans (MOEX: GLTR) (-3,4%), акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-3,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,1%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-2,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+22,6%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3,8%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+3%), ПАО "Группа Позитив" (+2,4%), ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (+2,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+2%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 26,36 млрд рублей (из них 6,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,8 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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