Вероятна повышенная волатильность нефтяных котировок в начале недели - ПСБ

Вероятно сохранение повышенной волатильности нефтяных котировок в начале текущей недели, сообщается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утром понедельника котировки нефти марки Brent отступили к $71 за баррель, отражая повышенную нервозность глобальных инвесторов. На наш взгляд, в начале недели стоит ожидать сохранения повышенной волатильности нефтяных котировок: видим риски теста ценой нефти марки Brent зоны $68-70 за баррель, что является минимумами декабря", - пишут эксперты банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.