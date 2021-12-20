Акции Nike, Micron Technology и Adobe будут интересны на текущей неделе - BCS Express

Акции Nike, Micron Technology и Adobe будут интересны на текущей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

Аналитик напоминает, что на этой неделе производитель спортивной одежды и аксессуаров Nike Inc. представит квартальную отчетность в понедельник после закрытия торгов в США. Консенсус-прогноз экономистов предлагает прибыль на акцию в размере $0,63. Это предполагает снижение на 19,3% (г/г).

Холоденко подчеркивает, что в случае отклонения фактических результатов от консенсуса возможны сильные движения. "Котировка на пятницу - $161,4. В районе $160 проходит уровень поддержки. При прохождении $160 возможен спуск бумаг в район $156. Позитивный сюрприз означает возращение акций в район $166", - отмечает эксперт.

Чипмейкер Micron Technology Inc. представит квартальную отчетность в понедельник после закрытия торгов в США. Консенсус-прогноз экономистов предполагает прибыль на акцию в размере $2,11. Это предполагает рост на 170,2% (г/г). "Котировка на пятницу - $83. Зона поддержки по бумагам - $81-79. При позитивном сюрпризе акции могут двинуться в район $86-87", - указывает Холоденко.

Компания Adobe Inc. представила квартальную отчетность на прошлой неделе. Доходы компании оказались примерно вровень с ожиданиями аналитиков. Предприятие сгенерировало $4,11 млрд выручки против консенсуса $4,09 млрд за квартал (+20% год к году). "Однако прогноз на 2022г разочаровал участников рынка, - отмечает эксперт BCS Express. - С четверга по пятницу акции просели на 12%. Котировка - $556,6. Ранее бумаги протестировали уровень поддержки $540. Потенциальная опорная зона - $540-520. Уровень сопротивления - $590".

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