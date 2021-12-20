Возможно снижение индекса Мосбиржи к 3600п на текущей неделе - "Велес Капитал"

Существуют риски развития нисходящего движения индексов Мосбиржи и РТС в район 3600 и 1540 пунктов соответственно на текущей неделе, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Российские фондовые индексы в начале основной торговой сессии остаются под нисходящим давлением, следуя за продажами на мировых площадках. Поводов для покупок после ужесточения тона основных центральных банков и в условиях распространения нового штамма COVID-19 на данный момент нет, при этом золото пока также не смогло преодолеть краткосрочного сопротивления на уровне $1820 за тройскую унцию, - отмечает эксперт инвесткомпании. - На текущей неделе можно говорить о рисках развития нисходящего движения в район 3600 и 1540 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, при этом негативный сигнал будет отменен в случае закрепления выше 3820 и 1625 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник - диапазон 3600-3800 пунктов".

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