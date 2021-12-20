Курс рубля может уйти выше 74,5 руб./$1 в понедельник - ПСБ

Пара доллар/рубль может уйти выше 74,5 руб./$1 в понедельник на негативном внешнем фоне, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Нефть марки Brent падает в понедельник утром, второй день подряд на глобальных фондовых рынках доминируют выраженно негативные настроения на фоне сообщений по активному распространению штамма COVID-19 "омикрон". Мы опасаемся, что в случае развития негатива на внешних рынках доллар может подорожать до 75 руб./$1, при этом надеемся, что к середине недели напряжение на отечественную валюту будет частично снято", - пишет эксперт в комментарии банка.

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