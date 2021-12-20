Возможно снижение индекса Мосбиржи к 3650 пунктам в понедельник - ПСБ

Возможно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3650 пунктов на торгах в понедельник на сложившемся внешнем фоне, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Владимира Соловьева.

"Ключевые азиатские индексы падают, фьючерсы на американские и европейские индексы сохраняют коррекционный настроений третий день подряд, цены на нефть марки Brent теряют около 3%, а котировки на промышленные металлы под давлением. Мы ожидаем сохранения повышенной волатильности на рынках в течение дня на фоне переоценки глобальными инвесторами рисков по распространению штамма COVID-19 "омикрон". Российский рынок акций в понедельник будет торговаться под давлением ввиду сохраняющегося негатива на глобальных рынках. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи может опуститься до отметки 3650 пунктов", - отмечает эксперт банка.

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