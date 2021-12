Фондовые рынки АТР резко снижаются

Индексы США закрылись снижением в пятницу. Фондовые рынки АТР снижаются в понедельник. Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу и завершили неделю в "красной зоне", инвесторы оценивали результаты последних в этом году заседаний крупнейших центробанков мира и следили за распространением коронавируса нового штамма "омикрон".

Ранее на этой неделе Федеральная резервная система (ФРС) приняла решение ускорить темпы сворачивания программы скупки активов и сигнализировала о готовности несколько раз повысить ставку в следующем году. Кроме того, Банк Англии первым среди ведущих центробанков мира повысил ключевую ставку до 0,25% с 0,1%.

"Общая картина говорит о том, что центробанки в целом более обеспокоены ростом инфляции, чем текущим распространением штамма "омикрон"", - написали аналитики Capital Economics.

Между тем Эндрю Бреннер из NatAlliance Securities считает, что резкое снижение рынка акций США вызвано скорее не опасениями ужесточения денежно-кредитной политики, а иными причинами. В частности, он указывает на то, что на пятницу выпал так называемый день "четверного колдовства" (Quadruple Witching Day), когда истекают фьючерсы и опционы на индексы и акции. В этот день зачастую наблюдается повышенная волатильность на рынке.

Сильное снижение в пятницу продемонстрировали бумаги финансовых компаний. Котировки банков Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. и JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) упали на 3,9% и 2,3% соответственно, платежных систем American Express Co. (SPB: AXP) и Visa Inc. (SPB: V) - на 1,8% и 1,2%.

Акции General Motors (SPB: GM) рухнули на 5,5% на новости о неожиданной отставке Дэна Аммана, главы подразделения, занимающегося разработкой и выпуском самоуправляемых автомобилей.

Котировки американского оператора сетевых ресторанов Darden Restaurants (SPB: DRI) опустились на 5%. Компания опубликовала сильную квартальную отчетность, но дала слабый годовой прогноз и сообщила, что её гендиректор Юджин Ли уйдет в отставку в мае следующего года.

Капитализация фармкомпании Johnson & Johnson (SPB: JNJ) снизилась на 2,8% после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США рекомендовали гражданам прививаться вакцинами от коронавируса производства Pfizer или Moderna вместо прививок вакциной J&J из-за рисков образования тромбов.

Между тем акции FedEx Corp. (SPB: FDX) подскочили по итогам торгов на 5% после того, как одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний превзошла ожидания рынка по показателям скорректированной прибыли и выручки, а также улучшила свой годовой прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу упал на 1,48% и завершил торги на отметке 35365,44 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 1,03% - до 4620,64 пункта.

Тем временем Nasdaq Composite потерял менее 0,1% и составил 15169,68 пункта.

По итогам недели Dow снизился на 1,7%, S&P 500 - на 1,9%, Nasdaq Composite - на 3%.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне возобновившихся опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса "омикрон" и ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Распространение нового варианта COVID-19 провоцирует опасения о том, что возобновившиеся ограничения могут усугубить ситуацию с перебоями в цепочках поставок и подстегнуть дальнейший рост инфляции, пишет MarketWatch.

"Штамм "омикрон" может стать Гринчем, который похитил Рождество", - пишет аналитик Mizuho Bank Вишну Варатхан.

Советник президента США Джо Байдена по медицинским вопросам доктор Энтони Фаучи предупредил в минувшие выходные в эфире телеканала CNN, что текущий зимний сезон в США окажется сложным из-за распространения нового штамма.

По его словам, "омикрон" станет превалирующим штаммом в США в то время, как американская система здравоохранения и без того перенапряжена из-за штамма "дельта".

Он добавил, что специалисты не ожидали той степени мутаций, которые были обнаружены у "омикрона".

Представители министерства здравоохранения США призвали американцев ввести бустерные дозы вакцин от коронавируса в связи с ростом числа заболеваний и опасениями, что вариант "омикрон" может стать доминирующим штаммом в Соединенных Штатах.

Директор Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинз сказал в эфире телеканала CBS, что в ближайшие две недели число случаев заражения штаммом "омикрон" резко возрастет.

Японский Nikkei к 8:26 МСК снизился на 2,1%.

Котировки акций автопроизводителя Toyota Motor Corp. снижаются на 2%, крупнейшего розничного торговца в Азии Fast Retailing Co. - на 2,5%, инвесткомпании SoftBank Group Corp. - на 2,3%.

Гонконгский Hang Seng к 8:31 МСК опустился на 1,3%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,7%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) понизил базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) впервые за 20 месяцев.

Годовая LPR уменьшена до 3,8% годовых с 3,85%. До этого НБК снижал ставку в апреле 2020 года, когда экономика КНР столкнулась с последствиями пандемии COVID-19.

Ставка по пятилетним кредитам в понедельник сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК.

Ранее в декабре китайский ЦБ снизил норму резервирования для банков на 0,5 процентного пункта.

В ходе торгов в понедельник в том числе дешевеют акции китайских интернет-компаний: JD.com Inc. (SPB: JD) - на 3,6%, Meituan - на 1,6%, Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. - на 0,4%.

Южнокорейский Kospi к 8:27 МСК потерял 1,3%.

Цена акций производителя электроники и микросхем Samsung Electronics Co. снижается на 1,3%, производителя бытовой техники и аккумуляторов для электромобилей LG Corp. - на 1,6%.

Бумаги автопроизводителя Kia Corp. дешевеют на 1,8%, акции Hyundai Motor Co. Ltd. - на 1,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,2%.

Стоимость горнодобывающей Fortescue Metal Group выросла на 2,5%, Rio Tinto Ltd. - на 0,2%. Цена бумаг BHP Group Ltd. опустилась на 0,7%,

Цены на нефть продолжают снижаться после падения по итогам прошлой недели на растущих опасениях, что распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" ослабит экономический рост в мире и приведет к снижению спроса на энергоносители.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет во многих регионах, включая США и европейские страны, что приводит к введению очередных ограничительных мер. Эксперты опасаются, что это сократит мобильность людей и, соответственно, спрос на авиационное и автомобильное топливо.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $71,40 за баррель, что на $2,12 (2,88%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $1,5 (2%) - до $73,52 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,51 за баррель, что на $2,35 (3,32%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в пятницу стоимость этих контрактов опустилась на $1,52 (2,1%) и составила $70,86 за баррель. Срок действия январских фьючерсов на WTI истекает с завершением сессии в понедельник.

За минувшую неделю Brent подешевела на 2,2%, WTI - на 1,1%.

"На этой неделе рынок, вероятно, будет очень волатильным", - отмечает главный аналитик по нефтяному рынку Oanda Asia Pacific Ltd. Джеффри Хэлли. "Однако вряд ли стоит думать, что нефть может серьезно подешеветь, поскольку ОПЕК+ следит за ситуацией и оставила себе пространство для маневра, чтобы очень быстро отреагировать на ситуацию при необходимости", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Как сообщалось, ОПЕК+ в начале декабря приняла решение продолжить наращивание добычи в соответствии с согласованным ранее планом, то есть увеличить ее на 400 тыс. баррелей в сутки в январе. Альянс стран-производителей нефти, однако, оставил за собой возможность изменить это решение в любой момент, отметив высокую неопределенность на рынке, связанную с выявлением нового штамма коронавируса "омикрон".