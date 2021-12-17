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17 декабря 2021 года 19:47

Рынок акций РФ на неделе продолжил снижение на фоне ужесточения ДКП мировыми ЦБ

Рынок акций РФ на неделе продолжил снижение на фоне ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками в условиях восстановления экономики и ослабления опасений в отношении нового штамма коронавируса COVID-19 "омикрон". Индекс Мосбиржи локально падал к уровню февраля (в район 3530 пунктов) из-за прокатившейся волны маржинколов на тонком утреннем рынке во вторник, после чего в конце недели произошел отскок выше 3700 пунктов.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 9 по 15 декабря составил $220 млн против $30 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $50 млн по сравнению с $15 млн притока на предыдущей неделе.

В период с 13 по 17 декабря индекс МосБиржи снизился на 1% и составил 3723,27 пункта, индекс РТС потерял 1,8% и достиг 1583,05 пункта на фоне роста доллара до 74,11 руб./$1 (+0,74 рубля) и подешевевшей февральской нефти Brent до $73,47 за баррель (-2,4%).

Неделя на рынке акций РФ началась с падения индексов из-за геополитической напряженности вокруг России и угрозы западных санкций в случае агрессии РФ против Украины; индексы откатились к уровням мая, причем падение индекса МосБиржи на 3,8% (ниже 3620 пунктов) стало рекордным с апреля 2020 года.

Отказ американской администрации признавать обозначенные президентом РФ "красные линии" является концептуальным разногласием в американо-российских отношениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее российский президент на форуме "Россия зовет!" сказал, что "красными линиями" для России станут размещение на Украине иностранного оружия и угрозы безопасности РФ. В начале декабря президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов об обозначенных Путиным "красных линиях", сказал, что "не приемлет ничьих красных линий".

Главы МИД стран G7 12 декабря призвали Россию придерживаться международных обязательств и транспарентности военной активности, предупредили о серьезных последствиях в случае нападения на Украину.

Подешевели после отсечки на бирже дивидендов акции "Северстали" (-6,4%, до 1487 рублей; дивиденды за III квартал - 85,93 рубля на акцию) и "Акрона" (-10%, до 12102 рубля; дивиденды за 9 месяцев - 720 рублей на акцию).

. В США вышла статистика об ускорении инфляции (индекс потребительских цен CPI в ноябре вырос на 6,8% - максимума с 1982 года, после роста на 6,2% в октябре), подогревшая ожидания быстрого сворачивания мер стимулирования Федрезервом. Однако рынок акций США первоначально отреагировал ростом на надеждах инвесторов, что темпы роста цен уже достигли или вплотную приблизились к пиковым значениям.

Нефть Brent замедлила рост к $75 за баррель на фоне распространения нового штамма COVID-19 "омикрон" и политики ОПЕК+, направленной на контроль рынка через определение уровня добычи нефти, а также скоординированных действий основных нефтепотребляющих стран по сокращению своих стратегических резервов для борьбы с ростом цен на нефть.

Во вторник на утренних торгах рынок акций РФ обвалился к уровню февраля по индексу МосБиржи (в район 3530 пунктов) из-за панических продаж и маржинколов в отсутствие покупателей на фоне геополитической напряженности вокруг России, однако в течение основной сессии рынок смог отыграть все потери и выйти в небольшой "плюс" (к 3620 пунктам). При этом игроки вечером проигнорировали ухудшение внешнего фона после выхода в США статистики об ускорении производственной инфляции, дающей сигнал Федрезерву на ужесточение монетарной политики.

Индекс цен производителей PPI вырос в США в ноябре на 9,6% в годовом выражении при прогнозах роста на 9,2% после роста на 8,6% в октябре. Нефть Brent откатилась к $73,3 за баррель. Великобритания и Норвегия ужесточили эпидемиологические ограничения после того, как в Британии был зафиксирован первый случай смерти от нового штамма. Тем временем в Китае "омикрон" был впервые выявлен в городе Тяньцзинь.

Между тем, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) спрогнозировала, что влияние нового штамма окажется "слабым и краткосрочным, поскольку мир лучше готов для борьбы с COVID-19 и связанными с ним проблемами". Также альянс в своем ежемесячном отчете сохранил оценку глобального спроса на нефть в 2021 году на уровне 96,63 млн б/с, на 2022 год - на уровне 100,79 млн б/с.

В среду рынок акций РФ провел торги в консолидационных настроениях в районе 3620 пунктов по индексу МосБиржи на фоне ожиданий сокращения Федрезервом США объемов стимулирования американской экономики из-за нарастающей инфляции; попытки роста индексов сдерживались слабостью нефти (Brent опустилась к $73 за баррель).

Лидеры Россия и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе видеопереговоров в среду сочли идею о проведении в 2022 году саммита "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН крайне полезной. Также стороны обсудили перспективы поставок газа по газопроводу "Сила Сибири-2" и выразили озабоченность в связи с появлением новых альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Отличились резкими ростом без новостей акции "Сургутнефтегаза" (+9,3% и +3,6% "префы"). Совет директоров "Русала" (-1%) не смог принять решение по вопросу выплат дивидендов за 9 месяцев 2021 года в связи с отсутствием консолидированной финансовой отчетности за этот период, сообщила компания.

В четверг рынок акций РФ вырос вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью после заседания мировых центробанков (Федрезерва, ЕЦБ, Банка Англии), индекс МосБиржи превысил рубеж 3750 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний на фоне укрепления рубля, раллировали расписки Ozon (+11%) и не входящие в расчет основных индексов бумаги "Мечела" (+20%).

Федрезерв сохранил ключевую процентную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых и сообщил о сокращении объема выкупа активов в январе на $30 млрд, что совпало с ожиданиями. Также ФРС не преподнесла сюрпризов, подтвердив ожидания трех подъемов базовой ставки в 2022 году. Медианный прогноз предполагает, что ставка составит 0,9% к концу 2022 года, 1,6% к концу 2023 года, 2,1% к концу 2024 года и 2,5% в долгосрочной перспективе.

Банк Англии по итогам декабрьского заседания преподнес рынкам сюрприз, повысив базовую процентную ставку до 0,25% с 0,1%. Британский ЦБ также единогласно принял решение оставить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг ожидаемо сохранил ключевые ставки неизменными и принял решение продолжить выкупать активы в рамках экстренной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) в первом квартале 2022 года более умеренными темпами, чем в предыдущем квартале. Выкуп активов в рамках программы прекратится в конце марта 2022 года, говорится в сообщении ЕЦБ. При этом ЕЦБ решил продлить сроки реинвестирования поступлений от погашаемых облигаций в рамках PEPP, как минимум, до конца 2024 года. По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, экономика еврозоны превысит допандемийный уровень в I квартале 2022 года.

Нефть Brent в четверг вновь превысила $75 за баррель на решениях ФРС и данных о снижении запасов в США, показавшего сохранение высокого спроса на энергоносители, несмотря на распространение нового штамма COVID-19 "омикрон".

Совет директоров ПАО "Группа Черкизово" (+3,3%, до 3009 рублей) утвердил цену размещения новых акций на уровне 3,063 тыс. рублей за бумагу (допэмиссия более 10 млн акций проводится для выкупа 50% в СП "Тамбовская индейка" у испанской Grupo Fuertes). Снизились после отсечки дивидендов за 9 месяцев акции "Юнипро" (-5,7%, до 2,585 рубля; дивиденды - 0,1903 рубля на акцию) и GDR X5 Retail (-2,3%, до 2018,5 рубля; дивиденды - 73,65 рубля).

В пятницу рынок акций РФ днем опускался ниже 3700 пунктов по индексу МосБиржи в рамках коррекции из-за ухудшения внешней конъюнктуры и решения ЦБ РФ о повышении ставки на 1 процентный пункт (до 8,5% годовых).

Банк России дал рынку сигнал о возможности дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. ЦБ РФ также сообщил, что инфляция складывается выше октябрьского прогноза регулятора, но в 2022 году ЦБ по-прежнему ждет ее снижения до 4-4,5%. Банк России также уточнил прогноз по росту ВВП РФ на 2021 года до "около 4,5%" с 4-4,5%.

Между тем, поддержку рынку оказал рост акций золотодобывающих компаний вслед за золотом, подъем бумаг ряда металлургов и "НОВАТЭКа". Бумаги "НОВАТЭКа" (+0,4%) подогрело решение совета директоров о запуске новой программы обратного выкупа акций (buyback) сроком на 5 лет и объемом до $1 млрд.

В итоге индекс МосБиржи завершил сессию выше 3720 пунктов.

В период с 13 по 17 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели акции "Группы ЛСР" (-16%), "М.Видео" (-12%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-10%); лучше рынка оказались расписки "Ленты" (+19%), акции "Мечела" (+15% и +11% "префы"), "ВСМПО-Ависма" (+9%).

Динамика рынка акций РФ в третьей декаде декабря будет определяться колебаниями нефти, статданными и новостями вокруг нового штамма "омикрон", "быки" могут попытаться разогреть индексы в преддверии рождественских праздников на Западе. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 3650-3800 пунктов, для индекса РТС - 1550-1650 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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