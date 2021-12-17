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17 декабря 2021 года 19:40

Рубль вечером дешевеет к доллару и евро на фоне фиксации прибыли после ожидаемого решения ЦБ РФ повысить ставку

Москва. 17 декабря. Доллар и евро подрастают на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли после того, как Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), до 8,5% годовых.

Курс доллара США составил 74,15 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 39,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,61 руб./EUR1, подорожав на 3,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 23,44 копейки - до 78,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне фиксации прибыли после роста его котировок в предыдущие две недели на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ. Ранее в пятницу Банк России повысил ключевую ставку сразу на 100 б.п., до 8,5%, причем рынок по преимуществу ожидал именно такого развития событий. В целом за прошедший год ставка удвоилась: на заседании в декабре 2020 года ЦБ оставил ее без изменений на уровне 4,25%.

Большинство аналитиков изначально ждали шага именно в 100 б.п., а позиции тех, кто склонялся к менее жесткому варианту в 75 б.п., поколебались после публикации Банком России в четверг оперативных данных по инфляционным ожиданиям за декабрь. Обнародование этой информации призвано переместить фокус с низких показателей недельной инфляции, а также просигнализировать о более жестком настрое Банка России, сочли аналитики.

Инфляционные ожидания в декабре, согласно опросу "инФОМ", увеличились на 1,3 процентного пункта (п.п.) - с 13,5% до 14,8%, превысив локальные максимумы и вернувшись к значениям марта 2016 года (14,7%).

Инфляция в РФ с 7 по 13 декабря, по данным Росстата, осталась на невысоком для этого времени года уровне в 0,06% после 0,07% с 30 ноября по 6 декабря, нестандартно высоких 0,46% с 23 ноября по 29 ноября, 0,20% с 16 по 22 ноября, 0,18% с 9 по 15 ноября. Годовая инфляция в РФ на 13 декабря замедлилась до 8,11% с 8,28% на 6 декабря и 8,40% на конец ноября.

Банк России, повысив ключевую ставку в октябре на 75 б.п. - до 7,5%, сопроводил решение "ястребиным" сигналом о будущей направленности денежно-кредитной политики. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях, отметил тогда регулятор.

Новый сигнал повторяет октябрьский. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - заявил ЦБ.

ЦБ РФ пока не добрал жесткости денежно-кредитных условий для снижения инфляции, допускает дополнительное повышение ставки на ближайших заседаниях, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания. При этом она отметила, что ЦБ допускает еще не одно повышение ставки, несмотря на упоминание этой возможности в сигнале в единственном числе.

Инфляция в России по итогам 2021 года может уложиться в верхнюю границу октябрьского прогноза ЦБ - 7,9%, сообщила также Набиуллина на пресс-конференции.

"Конечный показатель сильно зависит от временных факторов, от волатильных факторов. Если ситуация будет складываться благоприятно, вполне возможно, что мы окажемся на верхней границе нашего прогноза - 7,9%. Но если факторы сыграют больше проинфляционные, то инфляция может быть и выше, но в целом где-то 8% плюс-минус", - сказала Набиуллина.

Годовая инфляция по итогам декабря будет меньше ноябрьской, но ее устойчивое замедление начнется в начале 2022 года, добавила глава ЦБ.

Доля нерезидентов в ОФЗ опустилась ниже 20%, но в абсолютно выражении остается стабильной; Банк России не ожидает в ближайшее время изменений объемов вложений и, соответственно, выраженного влияния на курсовую динамику, сообщила также глава ЦБ.

"Даже несмотря на то, что доля иностранных инвесторов в ОФЗ снизилась, она сейчас чуть меньше 20%, но в абсолютном выражении она приблизительно колеблется на постоянном уровне. И каких-то особых ожиданий по изменениям на ближайшее время по этому объему нет. И, соответственно, какого-то выраженного влияния на курсовую динамику и так далее", - отметила Набиуллина.

Согласно данным Банка России, объем принадлежащих нерезидентам ОФЗ по номиналу в октябре 2021 года снизился на 55 млрд рублей, или на 1,6%, до 3,328 трлн рублей с 3,383 трлн рублей. Снижение инвестиций резидентов зафиксировано после роста в предыдущие пять месяцев в мае-сентябре. Доля нерезидентов в ОФЗ на 1 ноября 2021 года снизилась до 21,2% с 21,6% на 1 октября.

Цены на нефть ускорили падение в ходе торгов в пятницу, теряя около 2%.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК упала на 1,8% - до $73,67 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 1,86% - до $70,81 за баррель.

Трейдеры переоценивают прогноз спроса на фоне роста количества заражений коронавирусом в мире, пишет Trading Economics. Международное энергетическое агентство ранее предупредило, что рост числа заражений коронавирусом ударит по мировому спросу на нефть в период ожидаемого роста запасов.

Тем временем данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI) показали, что Саудовская Аравия в октябре увеличила добычу на 1,2%, экспорт - на 4,9% относительно предыдущего месяца. Объем экспорта достиг 6,833 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 6,516 млн б/с в сентябре. При этом он был на 10,9% выше показателя октября прошлого года.

Добыча нефти Саудовской Аравии в позапрошлом месяце составляла 9,780 млн б/с против 9,662 млн б/с в сентябре, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении показатель поднялся на 9%.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в октябре нарастили добычу нефти на 5,4% - до 11,387 млн б/с по сравнению с 10,809 млн б/с месяцем ранее. При этом за год показатель вырос на 9,4%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в октябре составлял 2,844 млн б/с против 2,667 млн б/с в предыдущий месяц (увеличение на 6,6%) и 2,912 млн б/с в том же месяце прошлого года (сокращение на 2,3%).

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, российский рубль в пятницу вечером протестировал отметку 74,0 за доллар на фоне наступивших глобальных пессимистических настроений инвесторов. "Последние пытаются осознать последствия разворота в денежно-кредитной политике США, насколько рынок EM останется привлекательным местом с учетом скорого цикла повышения ставок ФРС. Отдельно все рублевые активы ощущают давление, связанное с геополитикой - до сих пор ситуация на границе с Украиной остается неясной", - отмечает Наумова.

"Банк России поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов (в соответствии с ожиданиями рынка). Риторика ЦБ осталась жесткой, несмотря на замедление инфляции. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиулиной, монетарная политика остается недостаточно жесткой, чтобы вернуть инфляцию на целевые уровни. Центробанк "допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки" (в октябре речь шла о нескольких "дальнейших повышениях"). Таким образом, сегодняшнее решение, скорее всего, не является окончанием цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Вероятнее всего, нас ждет еще одно повышение ставки в феврале (менее значительное, чем по итогам последних заседаний руководства ЦБ)", - говорит экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Андрей Мелащенко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 16,22 копейки, до 73,733 руб./$1, и увеличил курс евро на 34,55 копейки, до 83,5026 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 22,43 копейки по отношению к четвергу и составил 73,7219 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 29,61 копейки и составил 73,8363 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 310,022 млн, из которых $790,32 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 519,702 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 35,82 копейки, до 83,4661 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 34,55 копейки и составил 83,5467 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR854,471 млн, из которых EUR213,843 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR640,628 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного поднялись в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 1 базисный пункт (б.п.) каждая - до 7,69% и 7,9% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 4 б.п. - до 8,85% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 2 б.п. - до 9,18% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 1 б.п. - до 9,29% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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