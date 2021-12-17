Цены евробондов РФ по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику

Москва. 17 декабря. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых сигналов, поступавших с мировых рынков капитала в ожидании заседаний ФРС США, ЕЦБ и Банка Англии. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно подросли в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Изменения цен отечественных евробондов в начале недели в целом были незначительными при пониженной активности торгов; на рынке уже началось сказываться традиционное снижение деловой активности в конце года. При этом позитивные ожидания, доминировавшие на рынке перед онлайн-переговорами президентов России и США, не нашли должного подтверждения - новостной фон в отношении геополитических рисков в начале недели не располагал к игре на повышение.

Инвесторам хотелось получить дополнительные сигналы, которые свидетельствовали бы о снижении геополитических рисков, но вместо этого поступали угрозы о возможном применении новых санкций, если Россия нападет на Украину. Хотя о том, что Россия не собирается нападать на Украину, уже говорило, причем не раз, практически все высшее руководство нашей страны. С другой стороны, динамика большинства облигаций развитых стран была умеренно позитивной, что в определенной степени оказывало поддержку отечественным долговым бумагам, которые в итоге держались в боковике, не демонстрируя какого-то заметного снижения, в отличие от российских акций.

Отказ американской администрации признавать обозначенные президентом РФ "красные линии" является концептуальным разногласием в американо-российских отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, нагнетание информационной напряженности вокруг якобы возможного вторжения России на Украину направлено на то, чтобы представить Москву в образе потенциального агрессора. Ранее российский президент на форуме "Россия зовет!" сказал, что "красными линиями" для России станут размещение на Украине иностранного оружия и угрозы безопасности РФ. В начале декабря президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов об обозначенных Путиным "красных линиях", сказал, что "не приемлет ничьих красных линий".

В свою очередь главы МИД стран G7 в воскресенье призвали Россию придерживаться международных обязательств и транспарентности в военной активности, предупредили о серьезных последствиях в случае нападения на Украину.

Цены российских еврооблигаций во вторник слегка снизились вслед за падением котировок американских казначейских обязательств в ожидании декабрьского заседания ФРС США. Доходность десятилетних US Treasuries выросла за день на 3 базисных пункта - до 1,45% годовых, процентные ставки облигаций европейских стран прибавили 1-3 базисных пункта. Основным негативным фактором для мировых долговых рынков выступали опасения более "жесткой" риторики представителей Федрезерва в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики. Эти опасения усилились после публикации данных об ускорении темпов производственной инфляции в США.

Статданные, опубликованные 14 декабря, показали максимальный с июля рост цен производителей в США в ноябре. Индекс PPI вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты ожидали замедления подъема цен производителей до 0,5% с октябрьских 0,6%.

Активность торгов на рынке российских еврооблигаций в середине недели была не очень высокой. При этом изменения котировок большинства выпусков были незначительными. Рынок базовых активов также находился в неопределенности в ожидании объявления итогов очередного заседания ФРС.

Расстановка сил как в секторе российских еврооблигаций, так и на рынке US Treasuries 16 декабря не изменилась на фоне влияния противоречивых внешних факторов. Решения американского ЦБ оказались в рамках ожиданий, поэтому не вызвали каких-то резких движений. При этом если доходности US Treasuries в среду слегка подросли, то в четверг утром они немного снизились. Вместе с тем, после того как Банк Англии объявил о первом за последние несколько лет повышении процентной ставки, доходности базовых активов вновь пошли вверх, но ближе к вечеру опять стали снижаться.

Американский Федрезерв сохранил процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, как и ожидалось. Также ФРС сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов на $30 млрд. С января ежемесячные покупки US Treasuries будут сокращены на $20 млрд - до $40 млрд, ипотечных бондов - на $10 млрд, до $20 млрд. В ноябре и декабре объемы выкупа UST понижались ежемесячно на $10 млрд, ипотечных облигаций - на $5 млрд. Таким образом, темпы сворачивания программы покупки бондов ускоряются.

Из текста заявления по итогам заседания исчезла фраза о том, что высокая инфляция является временным явлением. Кроме того, опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, - показал, что 10 из 18 руководителей Федрезерва ожидают трех повышений ставки в следующем году. Медианный прогноз предполагает, что ставка составит 0,9% к концу 2022 года, 1,6% к концу 2023 года, 2,1% к концу 2024 года и 2,5% в долгосрочной перспективе.

Банк Англии по итогам декабрьского заседания преподнес рынкам сюрприз, повысив базовую процентную ставку до 0,25% с 0,1% годовых. Британский регулятор повысил ставку первым среди крупнейших центробанков мира и допустил, что "некоторое умеренное ужесточение денежно-кредитной политики в течение прогнозного периода, вероятно, будет необходимо для достижения целевого показателя инфляции на уровне 2% на долговременной основе". Британский ЦБ также единогласно принял решение оставить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов.

В последний день недели динамика российских еврооблигаций вновь не имела ярко выраженной направленности, в то время как котировки US Treasuries продемонстрировали умеренный рост благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на "защитные" активы, что привело к некоторому расширению кредитных спредов.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году выросли в цене за пять дней на 0,53%, до 137,09% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 3,44% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,37%, до 131,63% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился за неделю на 6 пунктов и составил 208 базисных пунктов). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2047 году снизились в цене на 0,1% - до 127,73% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта, до 3,58% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в стоимости 0,05%, подешевев до 108,69% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и 17 декабря составила 2,55% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за неделю на 0,2%, до 109,79% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта, до 2,41% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,19%, до 105,61% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 10 пунктов и составил 116 базисных пунктов). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась по итогам недели на 0,2%, составив 113,82% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 10 пунктов - до 120 базисных пунктов).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала и пониженной активности торгов в преддверии католического Рождества, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, на динамику цен валютных гособлигаций РФ на следующей неделе большое влияние будут оказывать новости на геополитическую тематику, конъюнктура глобальных рынков, в том числе товарных, которая в свою очередь будет зависеть от сообщений относительно распространения нового штамма COVID-19, а также большая пресс-конференция Владимира Путина, которая пройдет 23 декабря в Манеже.