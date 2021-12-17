Рынок акций РФ завершил неделю снижением, откат в пятницу сдерживался ростом металлургов

Москва. 17 декабря. Рынок акций РФ завершил неделю снижением вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent просела ниже $74 за баррель), откат индексов в пятницу на решении Банка России повысить ключевую ставку сразу на 1 п.п. сдерживался ростом бумаг металлургов во главе с золотодобытчиками.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3723,27 пункта (-0,7%, днем индекс опускался ниже 3700 пунктов), индекс РТС - 1583,05 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,5%.

Доллар подрос до 74,11 рубля (+0,36 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС просели на 1-1,8%, доллар вырос на 0,74 рубля.

Банк России на заседании в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 8,5% годовых, дав рынку сигнал о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. ЦБ РФ сообщил, что инфляция складывается выше октябрьского прогноза регулятора, но в 2022 году ЦБ по-прежнему ждет снижения инфляции до 4-4,5%. Банк России также уточнил прогноз по росту ВВП РФ на 2021 года до "около 4,5%" с 4-4,5%.

ЦБ РФ пока не добрал жесткости денежно-кредитных условий для снижения инфляции, допускает дополнительное повышение ставки на ближайших заседаниях, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. По ее словам, инфляция в России по итогам 2021 года может уложиться в верхнюю границу октябрьского прогноза ЦБ - 7,9%.

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-4,5%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,2%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -1,5% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "Московской Биржи" (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+6,5%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+3,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+3,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Бумаги "НОВАТЭКа" подогрели новости о решении совета директоров о запуске новой программы обратного выкупа акций (buyback) сроком на 5 лет и объемом до $1 млрд.

Как отмечает главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич, на российские акции в конце недели оказала давление динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent опускался ниже отметки $73 за баррель. Также негативным фактором выступала ситуация на западных площадках.

Восстановление индекса МосБиржи в четверг и его снижение в пятницу сформировали тестирование снизу долгосрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года и пробитого в понедельник. Такое движение может подтверждать истинность пробоя тренда. Дополнительным подтверждением, будет закрепление индекса МосБиржи ниже поддержки на уровне 3690 пунктов. Подобное развитие сценария будет сигнализировать о росте вероятности дальнейшего снижения российского рынка акций в среднесрочной перспективе.

Как отмечает старший портфельный управляющий компании "Сбер управление активами" Максим Кондратьев, рынок акций РФ спокойно отреагировал на решение ЦБ по ставке, поскольку оно совпало с ожиданиями. Более значимой для инвесторов является оценка регулятора темпов роста цен и восстановления экономики в следующем году. Банк России признает затяжной характер инфляции и возможность нового повышения ставки, если это потребуется.

Настроения на мировых площадках в конце недели умеренно пессимистичные из-за новостного потока вокруг коронавируса и возможных ограничений в нескольких регионах. Инвесторов не впечатлила неоднозначная макростатистика из США, где показатели промпроизводства и розничных продаж за ноябрь оказались ниже ожиданий рынка. Кроме того, в пятницу на рынках истекает срок действия фьючерсов и опционов, в связи с чем вероятна повышенная волатильность.

Нефть в пятницу снизилась из-за рисков возвращения карантинных ограничений в основных странах-потребителях и удара по мировому спросу. На следующей неделе можно ожидать смешанной динамики индексов акций, которая будет по-прежнему определяться геополитическими факторами, аппетитом инвесторов к риску на глобальных рынках, а также движением цен на энергоносители. Ориентир по рублевому индексу МосБиржи - 3650-3850 пунктов, по долларовому индексу РТС - 1550-1700 пунктов. Нефть Brent останется в коридоре $73-76 за баррель, полагает Кондратьев.

Инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также отмечает, что решение ЦБ РФ по ставке не вызвало яркой реакции рубля и рынка акций. На неделе рынок акций просел в свете очередного витка напряженности геополитического фона, после чего сумел оперативно отыграть большую часть потерь. Как и ожидалось, даже сильные просадки продолжают оперативно выкупаться - резко дешевеющие активы в условиях сохраняющегося на рынках обилия дешевых денег быстро находят своих покупателей.

В глобальном разрезе на неделе в фокусе внимания оставалась пандемия коронавируса. "Омикрон"-штамм пугает стремительностью своего распространения, при этом, по предварительным оценкам, вызывает меньшую тяжесть течения заболевания. Цены на нефть под влиянием разнонаправленных факторов демонстрируют относительную стабильность, курсируя в пределах $72-76 за баррель Brent. По-видимому, до конца года стоимость нефти сохранится вблизи этих значений.

На будущей неделе волатильность российских биржевых индексов может сократиться, торги могут проходить преимущественно в зоне положительных значений, если не возникнет нового усиления напряженности внешнеполитического фона, сильного ценового снижения в нефти или же общерыночного бегства от риска. Индекс МосБиржи 20 декабря может продолжить движение в пределах 3685-3800 пунктов, считает Бахтин.

По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, весь оптимизм после заседания ФРС США сошел на нет - рынкам придется смириться с ужесточением монетарных условий в развитых странах. Банк Японии на заседании в пятницу объявил о завершении экстренной программы покупки активов в марте 2022 года, а уже после апреля объем QE будет снижен до стандартных уровней, которые были еще до начала пандемии.

"Русал" объявил о запуске в режиме комплексного опробования первой очереди Тайшетского алюминиевого завода мощностью около 430 тыс. тонн в год. На строительство Тайшетского завода потребовалось 15 лет и $1,7 млрд. Сообщается, что данный завод увеличит общие производственные мощности "Русала" более чем на 10%. В 2022 году предприятие выйдет на полную мощность.

На "Мосбирже" в пятницу стартовали торги акциями компании Positive Technologies (тикер POSI), которая стала первым представителем отрасли кибербезопасности на отечественном рынке. Компания не проводила классическое размещение бумаг в виде IPO, вместо этого акции в рынок продали действующие и бывшие сотрудники компании, а также партнеры. Первая доступная цена по акциям была на уровне 770 руб., далее волатильность возросла, цена превышала 1200 рублей и к вечеру составила порядка 995 рублей.

С точки зрения технического анализа индекс МосБиржи торгуется в нисходящем канале и формирует фигуру "клин". Индекс выглядит перепроданным, однако сигналов к развороту пока также не наблюдается, отмечает Лапшина.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на следующей неделе индексы Мосбиржи и РТС еще могут показать снижение в случае умеренного негатива за рубежом, но при отсутствии неблагоприятных геополитических сдвигов, скорее всего, воздержатся от обновления декабрьских минимумов. Важные поддержки расположены у 3600 и 1540 пунктов (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), и при отскоке от этих значений можно ожидать развития коррекции ближе к 3800 и 1625 пунктам (средние полосы Боллинджера дневных графиков). На зарубежных площадках инвесторы будут переоценивать направление дальнейшего движения в условиях ужесточения риторики ФРС и Банка Англии, внимательно наблюдая за макроэкономическими сигналами. Свежие статданные из США будут оцениваться в контексте способности экономики продолжить восстановление при сворачивании стимулирующих мер ФРС. Активность на зарубежных площадках будет минимальной в пятницу, в канун католического Рождества.

В РФ дивидендные реестры за 9 месяцев текущего года закроют "Детский мир" (MOEX: DSKY) и "Газпром нефть", а в четверг, 23 декабря, состоится ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. В целом российские активы вполне могут пытаться вернуться к восходящему движению, но геополитический фактор будет как минимум ограничивать потенциал роста, считает Кожухова.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,8%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40 снизились на 0,8-1,2%, FTSE подрос на 0,1%) и США (индексы S&P 500 и Dow просели на 0,6-1%, Nasdaq подрос на 0,02%).

На нефтяном рынке цены в пятницу также корректируются вниз после роста накануне на данных о снижении запасов в США и решениях ФРС.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,47 за баррель (-2,1% и +1,5% в четверг), январская цена WTI - $70,79 за баррель (-2,2% и +2,1% накануне).

В пятницу трейдеры начали переоценивать прогноз спроса на фоне роста количества заражений коронавирусом в мире, пишет Trading Economics.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее предупредило, что рост числа заражений коронавирусом ударит по мировому спросу на нефть в период ожидаемого роста запасов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" среди лидеров отката выступили после отсечки дивидендов акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-4,7%, до 5627 рублей; дивиденды за III квартал - 234 рубля на бумагу), также просели акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-7,5%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-3,8%), акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,7%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-3,6%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,4%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-3,3%), VK (MOEX: VKCO) (ранее Mail.ru) (-3,1%).

Подорожали акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,6%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+3,9% и +3,7% "префы"), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+3,4%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2,9%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,8%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+2,7%), бумаги ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 133,05 млрд рублей (из них 30,27 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 21,72 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 12,26 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").