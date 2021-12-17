"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций Salesforce до $292,8

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Salesforce.com Inc., повысив целевую цену до $292,8 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Salesforce.com отчиталась за III квартал, превзойдя общерыночный консенсус, отмечается в комментарии. Менеджмент также повысил прогноз по продажам и маржинальности за полный 2021г. Выручка эмитента выросла на 27% (на 26% без учета валютных колебаний), на 0,9% побив консенсус аналитиков и на 2% превзойдя первоначальный прогноз менеджмента.

"Согласно прогнозу руководства, выручка в следующем отчетном периоде вырастет на 24%, до $7,23 млрд, - указывает аналитик Михаил Степанян. - Позитивным аспектом публикации стало повышение годового прогноза продаж до $26,4 млрд (+24% г/г), а также пересмотр вверх ожиданий по non-GAAP операционной марже на 0,1 п.п., до 18,6% (включая негативный эффект от недавних M&A-сделок на уровне 1,4 п.п.). При этом прогнозируется, что в 2022 году non-GAAP операционная маржа вырастет до 20%, а ожидаемый уровень выручки в следующем году сохранен на отметке $31,8 млрд".

Эксперт оценивает результаты компании в целом как сильные: ключевые направления бизнеса сохраняют уверенный импульс к росту, сегменты "облако продаж" и Slack расширяются ускоренными темпами. "Мы считаем распродажи акций Salesforce на фоне более слабого, чем ожидал рынок, прогноза по EPS на следующий квартал чрезмерно эмоциональной реакций и ожидаем, что компания сможет наращивать операционную маржу в среднесрочной перспективе. Как следствие, мы повышаем целевую цену по бумаге CRM до $292,8 и сохраняем рекомендацию "покупать", - резюмирует Степанян.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.