Курс рубля, вероятно, приблизится к нижней границе диапазона 73-74 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ

Курс рубля, вероятно, приблизится к нижней границе диапазона 73-74 руб./$1 на следующей неделе, считает аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

По мнению эксперта, на предстоящей неделе динамику рубля будет задавать сезонное начало предновогоднего ралли на фондовом рынке США, а также данные по потребдоверию от Conference Board, блок статистики по жилью в США, а также показатель PCE.

"24 декабря большинство рынков развитых стран будут закрыты из-за праздника, ввиду чего возможно снижение торговой активности. Мы ожидаем, что на следующей неделе пара доллар-рубль может попробовать приблизиться к нижней границе диапазона 73-74 руб./$1, в случае отсутствия санкционной риторики в адрес нашей страны, а также при поддержки дорогой нефти (по нашим оценкам, цена одного барреля Brent будет находиться в коридоре $73-75)", - прогнозирует Жильников.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.