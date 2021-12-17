Банк России готов пойти на на дальнейшее повышение ставки в ближайшие месяцы - Альфа-банк

Банк России готов пойти на на дальнейшее повышение ключевой ставки в ближайшие месяцы, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"ЦБ повысил ставку до 8,5%, что соответствует консенсус-прогнозу, однако риторика пресс-релиза оказалась жестче наших ожиданий: ЦБ повысил ставку до уровня 8,5%, что соответствует нашим ожиданиям и консенсус-прогнозу аналитиков, - отмечает эксперт. - Тем не менее риторика релиза оказалась жестче наших ожиданий. С одной стороны, ЦБ подтвердил свою цель вернуть инфляцию к уровню 4,0-4,5% к концу 2022г, что, на наш взгляд, выглядит крайне амбициозно. С другой стороны, в тексте релиза сам регулятор указал на усиление инфляционного давления в связи с ситуацией на рынке труда, которая вызывает серьезные инфляционные опасения, а также нормализацией монетарной политики мировыми центральными банками".

В целом из-за сочетания амбициозной цели по инфляции на 2022г и более сильных инфляционных рисков у аналитика банка складывается впечатление, что ЦБ не боится пойти на дальнейшее повышение ставки в ближайшие месяцы. Орлова считает, что ЦБ готов действовать как на заседании 11 февраля, так и на заседании 18 марта. Что касается шага повышения, то он, по мнению эксперта, будет в целом зависеть от статистики по инфляции.

"Однако в нашем базовом сценарии мы исходим из возможного повышения на 50-75 б. п. в феврале и на более умеренные 25 б. п. в марте. Такая траектория движения ставки может открыть возможность для дальнейшей длительной паузы на уровне 9,0- 9,5% и даже для снижения ставки к концу года", - прогнозирует стратег Альфа-банка.

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