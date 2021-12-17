Акции российских нефтяных компаний выглядят особенно привлекательно - BCS Express

Акции российских нефтяных компаний выглядят особенно привлекательно, полагает эксперт BCS Express

Игорь Галактионов.

"Рынок нефти в 2022г входит с умеренно позитивными ожиданиями. Несмотря на то, что консенсус-прогноз предполагает избыток предложения, участники рынка ждут, что средняя цена на нефть в следующем году будет ненамного ниже 2021г. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что в 2022г на рынке будет наблюдаться профицит нефти. Декабрьский прогноз ОПЕК выглядит следующим образом. По итогам 2021г уровень запасов в мире оказался на очень низком уровне. Часть профицита будет уходить на их восполнение, что будет поддерживать более плавный характер снижения цен. В результате среднегодовой уровень цен на Brent может быть близок к значению 2021г", - отмечает Галактионов.

По мнению эксперта, это означает, что акции нефтегазовых компаний в следующем году могут повторить рекорды 2021г или даже превысить их, если смогут обеспечить рост продаж в натуральном выражении. Российские нефтяники сейчас выглядят особенно привлекательно, с учетом высокой маржинальности и сформировавшегося в последние недели дисконта из-за страновых рисков, подчеркивает аналитик инвесткомпании.

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